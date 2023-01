Les intempéries glissent vers l’est après avoir généré des tornades au Texas

(Pasadena) Une tempête hivernale qui a généré des intempéries sévères le long des côtes du golfe du Mexique et des précipitations hivernales plus au nord glissait vers l’est mercredi, quelques heures après avoir donné naissance à des tornades qui ont causé de lourds dégâts dans la région de Houston et fait au moins trois blessés en Louisiane.