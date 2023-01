(Londres) Ghislaine Maxwell, condamnée en juin à vingt ans de prison pour trafic sexuel de mineures, a affirmé dans une interview diffusée lundi qu’elle aurait aimé « ne jamais avoir rencontré » Jeffrey Epstein, dont elle se dit convaincue « qu’il a été assassiné ».

Agence France-Presse

L’ex-mondaine britannique a été condamnée en juin à New York pour trafic sexuel de mineures pour le compte du financier américain décédé, accusé d’exploitation sexuelle de dizaines de mineures.

« J’aimerais honnêtement ne l’avoir jamais rencontré », a-t-elle affirmé à propos de son ancien compagnon, dans l’entretien accordé depuis sa prison aux États-Unis à la chaîne britannique TalkTV.

« Clairement […], le fait que je travaille avec lui et que je passe du temps avec lui et que je le connaisse a détruit ma vie et blessé énormément de gens qui me sont chers et que j’aime », a-t-elle affirmé.

Elle a souligné qu’elle ne « savait pas » qu’Epstein était « aussi horrible » même si « évidemment maintenant, quand on regarde en arrière, bien sûr que oui ».

Le financier américain, accusé d’avoir, entre 2002 et 2005 au moins, fait venir des mineures dans ses résidences « pour se livrer à des actes sexuels avec lui », a été retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août 2019.

Si l’autopsie confirme un suicide par pendaison, Mme Maxwell se dit elle convaincue « qu’il a été assassiné ».

Déjà dimanche, des extraits de l’entrevue avaient été publiés et Mme Maxwell y prenait la défense du prince Andrew, affirmant qu’une photo montrant le frère du roi Charles III avec une jeune fille qui l’a ensuite accusé d’agressions sexuelles était « un faux ».

L’Américaine Virginia Giuffre, aujourd’hui âgée de 39 ans, accuse le prince de l’avoir agressée sexuellement à trois reprises en 2001, quand elle avait 17 ans. Elle a affirmé l’avoir rencontré par l’entremise d’Epstein.

Andrew, ami de Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein, a scellé avec elle en février 2022 un accord à l’amiable, en payant des millions de dollars, ce qui lui a permis d’éviter un procès au civil à New York, qui aurait été extrêmement embarrassant pour la famille royale britannique.

Le prince de 62 ans, tombé en disgrâce après ces accusations, a toutefois toujours contesté les accusations. Selon des journaux britanniques, il étudie désormais les options légales pour tenter d’annuler l’accord avec Virginia Giuffre.