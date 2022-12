(San Francisco) Elon Musk s’en est violemment pris dimanche au Dr Anthony Fauci, le conseiller sortant de la Maison-Blanche sur la pandémie de COVID-19, dans un tweet qui a aussitôt fait polémique.

Agence France-Presse

« Mes pronoms sont Jugez/Fauci », a écrit le richissime patron de Twitter, dans une allusion à la campagne de la droite visant à poursuivre le Dr Fauci pour de supposés délits liés à son implication dans la réponse à la pandémie.

Il a également publié un mème montrant le Dr Fauci disant au président américain Joe Biden : « Juste un autre confinement, mon roi […] », dans une critique apparente de cette mesure adoptée dans le passé pour lutter contre la COVID-19.

Ce tweet est rapidement devenu viral, recevant plus de 800 000 mentions J'aime en 11 heures environ, mais suscitant également des critiques.

Le spécialiste des vaccins et auteur Peter Hotez a appelé M. Musk à supprimer la publication. « 200 000 Américains ont inutilement perdu la vie à cause de la COVID-19, à cause de ce type de rhétorique et de désinformation antiscientifique », a-t-il déploré.

La sénatrice démocrate Amy Klobuchar a loué la façon dont le Dr Fauci « a calmement guidé notre pays à travers la crise » et épinglé Elon Musk : « Pourriez-vous simplement laisser tranquille cet homme, dans votre quête apparemment sans fin d’attention ? »

Les élus républicains ont menacé de s’en prendre à M. Fauci lorsqu’ils prendront le contrôle de la Chambre des représentants en janvier, après plusieurs disputes avec lui concernant les vaccins anti-COVID-19, le port obligatoire du masque et d’autres mesures liées à la pandémie.

D’abord conseiller du président républicain Donald Trump avant le démocrate Joe Biden, le Dr Fauci s’est retrouvé mêlé à d’innombrables polémiques, lui qui avait toujours veillé à se tenir à l’écart de la politique. En 2020, lors de conférences de presse à la Maison-Blanche, il avait plusieurs fois poliment corrigé le président Trump.

L’immunologue de 81 ans doit quitter ce mois-ci ses fonctions de conseiller présidentiel sur la pandémie. Il quittera également avant la fin de l’année son poste de directeur de l’Institut national des maladies infectieuses (NIAID), qu’il occupait depuis 38 ans.

En novembre, il avait déclaré que la pire difficulté à laquelle il avait dû faire face dans la lutte contre la COVID-19 était la polarisation politique du pays.