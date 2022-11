Qui sont les Américains appelés aux urnes le 8 novembre prochain ? Portrait, en chiffres, d’une société tout en contrastes.

André Duchesne La Presse

Plus de 333 millions d’habitants

Une diversité croissante

Prévalence de la couleur et de l’origine

Une population vieillissante

Plus d’urbains, moins de ruraux

Salaire minimum : 7,25 $ / heure

Depuis 2010, le salaire horaire minimum aux États-Unis est de 7,25 $, selon la norme fédérale (soit 9,80 $ CAN). On comptait, en 2020, 73,3 millions (soit 55,5 % des salariés) de travailleurs de 16 ans et plus payés à l’heure. Environ 247 000 travailleurs gagnaient le salaire minimum et 865 000 étaient payés à un taux horaire inférieur à celui-ci. En avril 2021, le président Joe Biden a signé un décret relevant ce taux horaire de 10,95 $ à 15 $ l’heure pour les travailleurs contractuels du gouvernement fédéral.

La prévalence des armes à feu

30 % des adultes affirment posséder une arme à feu.

11 % des adultes affirment ne pas posséder une arme à feu mais vivre avec une personne qui en possède une.

Adultes possédant une arme à feu

Blancs : 36 %

Noirs : 24 %

Hispaniques : 18 %

Asiatiques : 10 %

Républicains ou à tendance républicaine : 44 %

Démocrates ou à tendance démocrate : 20 %

Urbains : 20 %

Suburbains : 29 %

Ruraux : 41 %

La religion

Bilan des partis, deux ans plus tard

Démocrates

Dès son entrée en poste le 20 janvier 2021, le président démocrate Joe Biden a signé des décrets pour ramener les États-Unis dans l’Accord de Paris sur l’environnement, annuler le projet du pipeline Keystone XL (au regret des Albertains et du gouvernement canadien), freiner la construction du mur à la frontière mexicaine, etc. Il a ensuite fait adopter de justesse un plan de soutien économique de 1900 milliards destiné à relancer le pays secoué par la pandémie de COVID-19. Mais une série de cafouillages, notamment dans le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, s’est traduite par une chute rapide de son taux d’approbation. L’année 2022 a mal commencé avec une inflation en hausse et une flambée des prix de l’essence. Au milieu de l’été, toutefois, l’impopulaire décision de la Cour suprême sur l’avortement et l’adoption d’un vaste plan pour l’environnement et la santé (1700 milliards) proposé par Joe Biden ont permis au parti de légèrement remonter dans les sondages.

Républicains

Peu importe de quoi il est question chez les républicains, l’ombre de Donald Trump continue à planer sur le parti. Le 45e président des États-Unis, toujours aussi amer de sa défaite à la présidentielle de 2020, a distribué accolades et camouflets à des élus ou candidats républicains selon leur allégeance, ou pas, à sa personne. Il est ainsi clair que la représentante Liz Cheney, pour ne nommer qu’elle, a perdu par une marge abyssale la primaire du Wyoming après s’être opposée à M. Trump depuis l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Par contre, le fait que M. Trump soit constamment dans l’actualité (enquête judiciaire en Géorgie, saisie de documents à Mar-a-Lago) fait tourner les projecteurs sur lui au lieu des faiblesses des démocrates. Par ailleurs, au Congrès, quelques républicains ont voté avec les démocrates pour faire passer certains projets de loi, dont un plan de 550 milliards pour les infrastructures, relever le plafond de la dette ou retirer des responsabilités à la représentante républicaine complotiste Marjorie Taylor Greene. En juin, à la suite du massacre d’Uvalde, une très rare entente entre élus des deux partis au Sénat a permis de voter (65-33) une loi permettant un meilleur encadrement de la vente d’armes à feu.

