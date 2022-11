Élections de mi-mandat

Trump et Biden chauffent leurs troupes à la veille du scrutin

(Washington) Deux hommes, Joe Biden et Donald Trump, qui jouent chacun leur avenir politique, et une Amérique qui s’apprête à éprouver à nouveau la solidité de sa démocratie : la course pour les cruciales élections législatives de mi-mandat était lundi dans sa dernière ligne droite.