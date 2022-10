Robert Menendez, 68 ans, est un démocrate ayant été élu pour le New Jersey à la Chambre des représentants entre 1993 et 2006, puis au Sénat, où il préside la puissante commission des Affaires étrangères.

Un influent sénateur démocrate visé par une enquête fédérale à New York

(New York) L’influent sénateur démocrate Robert Menendez est visé par une enquête de la justice fédérale à New York, cinq ans après avoir échappé de justesse à une condamnation pour corruption, rapporte mercredi la presse américaine.

Le site d’investigation Semafor, repris par de nombreux médias, indique que des procureurs du parquet fédéral du sud de l’État de New York, à Manhattan, enquêtent sur le président démocrate de la commission des Affaires étrangères du Sénat, sans en préciser la teneur.

« Le sénateur Menendez sait que la presse fait état aujourd’hui d’une enquête, mais il n’en connaît pas la portée », a déclaré dans un communiqué transmis aux médias locaux son conseiller politique Michael Soliman.

Ni lui, ni son porte-parole au Sénat n’ont répondu aux sollicitations de l’AFP.

M. Menendez se tient à la disposition d’éventuels enquêteurs, a assuré son conseiller.

Robert Menendez, 68 ans, d’origine cubaine né à New York, est un vieux routier de la politique à Washington. Élu démocrate pour le New Jersey à la Chambre des représentants entre 1993 et 2006, puis au Sénat, il y préside la puissante commission des Affaires étrangères.

L’élu a déjà eu maille à partir avec la justice fédérale.

Fait très rare pour un sénateur, il avait été inculpé pour corruption en 2015, mais son procès presque terminé en 2017 avait été annulé faute d’un verdict unanime des jurés.

L’année d’après, le département de la Justice – sous la présidence du républicain Donald Trump – avait demandé à un juge d’abandonner toutes les poursuites pour corruption visant Robert Menendez.

Il était accusé d’avoir utilisé sa fonction pour défendre les intérêts d’un riche ami ophtalmologue, homme d’affaires et donateur de Floride, Salomon Melgen, en échange de cadeaux et de financements de campagne.

Le sénateur aurait bénéficié de vols gratuits en jets privés, du prêt d’une villa en République dominicaine, de trois nuits dans un palace parisien, de repas, de parties de golf… et de plus de 750 000 dollars de dons de campagne.

En échange, selon la justice à l’époque, M. Menendez aurait aidé M. Melgen à obtenir un contrat auprès des douanes de la République dominicaine, serait intervenu pour que des petites amies étrangères du médecin aient des visas américains ou pour régler un contentieux avec le ministère de la Santé.

Le Washington Post rappelle mercredi que M. Melgen, condamné en 2017 à 17 années de prison pour escroquerie, avait été gracié et libéré le 20 janvier 2021, au dernier jour de la présidence Trump.