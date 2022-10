Crimes sexuels

Un diocèse de New York placé sous surveillance de la justice

(New York) La justice de l’État de New York a annoncé mardi un accord juridique sans précédent avec le diocèse catholique de Buffalo pour mettre sous surveillance des prêtres soupçonnés d’abus sexuels, après des décennies de scandales et d’omerta de l’Église américaine.