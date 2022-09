(Fort Myers) Les États-Unis découvraient jeudi les dégâts « historiques » du puissant ouragan Ian, qui a « dévasté » certaines villes de Floride et pourrait avoir causé la mort de deux personnes, selon le gouverneur de cet État.

Gerard MARTINEZ Agence France-Presse

« Nous avons deux décès qui ne sont pas encore confirmés, car nous ne savons pas s’ils sont liés à la tempête », même si cela est « probable », a précisé Ron DeSantis.

« Nous n’avons jamais vu des inondations pareilles », a-t-il déclaré.

« Certaines de ces zones, Cape Coral, la ville de Fort Myers, ont été vraiment inondées et vraiment dévastées par cette tempête », a poursuivi le gouverneur, évoquant des dégâts « historiques ».

Ian, depuis rétrogradé en tempête tropicale, a touché terre mercredi après-midi en tant qu’ouragan de catégorie 4 (sur une échelle de 5) dans le sud-ouest de la Floride, avant de continuer son passage à travers l’État, charriant des vents violents et des pluies torrentielles.

Il est encore trop tôt pour dresser un bilan, mais certains dégâts matériels étaient déjà visibles quelques heures après le passage de l’ouragan.

Jeudi matin, plus de 2,6 millions de foyers ou commerces restaient privés d’électricité, sur un total de 11 millions, selon le site spécialisé PowerOutage.

PHOTO MARCO BELLO, REUTERS

« Incessant »

Punta Gorda, petite ville côtière située sur la trajectoire de l’ouragan, s’est réveillée sans courant. Tandis que les pompiers et policiers sillonnaient les rues pour évaluer les dégâts, un bulldozer dégageait des branches de palmiers tombées.

Ian a déraciné certains arbres et renversé poteaux électriques et panneaux de signalisation. Ses pluies ont inondé les rues de la marina, où l’eau arrivait encore jusqu’aux mollets jeudi matin.

Joe Ketcham, habitant de la ville, a choisi de rester chez lui mercredi, malgré les ordres d’évacuation.

« Pour l’instant, je suis soulagé, mais hier j’étais inquiet », a dit cet homme de 70 ans.

« C’était incessant, ça soufflait sans cesse au-dessus de nos têtes. On entendait le métal frapper contre le bâtiment. Il faisait sombre. On ne savait pas ce qu’il se passait dehors », a-t-il relaté.

Lisamarie Pierro, qui réside aussi dans la ville, s’est dite soulagée de voir sa maison « toujours debout », sans inondations.

« C’était long et intense. Et puis ça s’est arrêté. Et puis de nouveau », a-t-elle expliqué.

PHOTO ASSOCIATED PRESS

Renforcement possible

Face à l’ampleur des dégâts, le président américain Joe Biden a déclaré jeudi matin l’état de catastrophe naturelle majeure, une décision permettant de débloquer des fonds fédéraux additionnels pour les régions touchées.

À Naples, des images de la chaîne MSNBC ont montré des rues complètement inondées et les voitures flottant au gré du courant.

Le chef des sapeurs-pompiers de cette ville du sud-ouest de la Floride, Pete DiMara, a confié à CNN que sa caserne avait brusquement été inondée par jusqu’à deux mètres d’eau, empêchant ses équipes de répondre aux appels d’urgence.

Légèrement à l’écart du trajet de l’ouragan, près de l’archipel américain des Keys, les mauvaises conditions ont fait chavirer un bateau transportant des migrants.

Jeudi matin, les gardes-côtes recherchaient encore 20 personnes, trois ayant été sauvées la veille et quatre autres ayant réussi à nager jusqu’au rivage.

Bien qu’affaiblie, la tempête Ian poursuivait jeudi sa route destructrice vers la Caroline du Sud.

Elle crée des vents allant jusqu’à 100 km/h et des inondations « catastrophiques » dans le centre-est de la Floride, selon le Centre national des ouragans américain (NHC).

Ian devrait émerger au-dessus de l’Atlantique Ouest d’ici la fin de la journée, d’après le NHC, qui prévoit un nouveau renforcement léger d’Ian, qui « pourrait s’approcher de la force d’un ouragan lorsqu’il arrivera près des côtes de la Caroline du Sud vendredi ».

Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente, mais pas le nombre total d’ouragans.