(Parc national de Yosemite (Californie)) Un incendie de forêt menaçant le plus grand bosquet de séquoias géants du parc national de Yosemite a plus que doublé de taille en une journée, et les pompiers travaillaient en terrain difficile dimanche pour protéger les arbres emblématiques, alors que les États-Unis traversent une autre année très active en matière d’incendies.

Associated Press

Les campeurs et les résidents proches de l’incendie ont été évacués, mais le reste du parc tentaculaire de Californie est resté ouvert, bien que la fumée épaisse obscurcisse les vues panoramiques et crée une qualité d’air malsaine.

« Aujourd’hui, nous n’avons jamais vu autant de fumée », a déclaré dimanche Nancy Phillipe, porte-parole du service d’information sur les incendies de Yosemite.

Plus de 500 séquoias matures sont menacés dans le célèbre Mariposa Grove, mais aucun dommage grave n’a été signalé pour les arbres nommés, y compris le Grizzly géant, vieux de 3000 ans.

Un système d’arrosage installé dans le bosquet a permis de maintenir les troncs d’arbres humides et les autorités espéraient que le jet d’eau régulier et les précédents brûlages dirigés suffiraient à tenir les flammes à distance, a déclaré Mme Phillipe.

La cause de l’incendie de Washburn fait l’objet d’une enquête. Dimanche matin, il avait atteint une superficie de près de 6,7 km2, sans avoir été circonscrit.

Au-delà des arbres, la communauté de Wawona était menacée, les habitants ayant reçu l’ordre de partir tard vendredi. En plus des résidants, environ 600 à 700 personnes qui séjournaient au camping de Wawona dans des tentes, des cabanes et un hôtel historique ont reçu l’ordre de partir.

Les séquoias géants, qui ne sont présents que dans environ 70 bosquets répartis le long du versant occidental de la chaîne de la Sierra Nevada en Californie, étaient autrefois considérés comme imperméables aux flammes, mais sont devenus de plus en plus vulnérables à mesure que les incendies de forêt sont devenus plus intenses et destructeurs.

Les incendies de forêt déclenchés par la foudre au cours des deux dernières années ont tué jusqu’à un cinquième des 75 000 grands séquoias du parc national, dont la superficie équivaut à celle de l’État du Rhode Island.