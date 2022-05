(Houston, Texas) Les participants de la Convention annuelle de la National Rifle Association (NRA) — influent lobby proarmes à feu des États-Unis — sont accueillis par les huées d’une petite foule de manifestants à Houston, au Texas, quelques jours après la tuerie de 21 personnes dans l’école primaire d’Uvalde, 500 kilomètres à l’ouest.

Lila Dussault La Presse

Des slogans et cris de rage et de peine résonnent vendredi devant le Centre de convention George R. Brown au centre-ville de Houston, où se déroule la controversée Convention annuelle du National Rifle Association — important lobby proarmes à feu aux États-Unis.

Quelques jours à peine après le massacre de 19 enfants et de deux enseignantes d’une école primaire d’Uvalde, située à quelques heures de route, la tenue de la Convention échauffe les esprits.

PHOTO PATRICK T. FALLON, AGENCE FRANCE-PRESSE Des cavaliers de la police de Houston mènent la garde devant le Centre de convention George R. Brown.

Sur la façade de verre de l’imposant bâtiment est affichée une bannière annonçant la Convention. « 150 years strong [150 ans de force] », peut-on y lire, suivi d’indications qu’on y trouve 14 acres (4046,86 mètres carrés) d’armes et d’équipement.

En fin de matinée, des milliers d’amateurs d’armes à feu déambulaient déjà dans le vaste palais des congrès rempli de stands de fabricants, exposant fusils semi-automatiques et équipements de chasse, selon l’Agence France-Presse.

En après-midi, devant le bâtiment, une importante présence policière, notamment des officiers à cheval. De l’autre côté de la rue, une foule en colère.

« Je suis ici parce que ces gens tiennent davantage à leurs fusils qu’aux droits humains ! », lance Krista Cain, âgée de 17 ans. « Pas un de plus », peut-on lire en espagnol sur la pancarte qu’elle brandit, au sein de la manifestation. Quelques pas plus loin, sa mère Gabriela Cain, résidante de Houston depuis 15 ans d’origine mexicaine, accompagne sa fille. « Eux, ils ne se préoccupent pas de nous », déplore-t-elle en faisant référence à la NRA. « On ne veut pas leur prendre leurs armes, mais on veut plus de régulations. »

PHOTO Lila Dussault, La Presse Krista Cain, âgée de 17 ans, milite pour une meilleure législation des armes à feu aux États-Unis à Houston vendredi.

Un rassemblement controversé

La NRA a promis que cette Convention serait l’occasion de « réfléchir » à ce qui s’est produit à Uvalde, un drame à propos duquel l’organisation ne considère n’avoir aucune responsabilité.

Les armes à feu font chaque année des dizaines de milliers de morts aux États-Unis. En 2020, le pays a compté 19 350 homicides par balle et 24 245 décès par suicide avec une arme à feu.

L’ancien président Donald Trump sera bien présent vendredi soir pour donner un discours, tout comme le sénateur conservateur de l’État, Ted Cruz. Le gouverneur républicain, Greg Abbott, quant à lui, donnera à la place une conférence de presse à Uvalde.

M. Abbott, grand défenseur du droit à détenir une arme à feu et candidat à sa réélection cette année, s’exprimera tout de même devant les membres de la NRA, dans une vidéo préenregistrée, a précisé un de ses porte-parole au journal Dallas Morning News.

« C’est un gouverneur terrible qui a rendu l’accès aux armes à feu de plus en plus facile », dénonce Olivia Dvorak, 46 ans, assise dans l’herbe à peaufiner sa pancarte indiquant « Assez c’est assez ». À ses côtés, Brian Arthur renchérit : « C’est une bande de meurtriers qui vont discuter comment ils vont dépenser des millions et des millions pour assassiner plus de gens ! »

Photo Lila Dussault, La Presse Olivia Dvorak, Brian Arthur et Steve Grubbs manifestent à Houston vendredi après-midi.

Le démocrate Beto O’Rourke, qui affrontera Greg Abbott aux élections pour le poste de gouverneur en novembre, devrait se joindre aux manifestants prorestrictions.

La tuerie d’Uvalde a ranimé le débat clivant sur l’accès aux armes à feu aux États-Unis. À la radio locale, des commentateurs accusent les démocrates d’utiliser le drame à des fins politiques.