À six mois des élections de mi-mandat

Vers une « inévitable » dégelée démocrate ?

(Summit, New Jersey) Les démocrates sont-ils condamnés à perdre leur emprise sur les deux chambres du Congrès à l’occasion des élections de mi-mandat ? À six mois de ce rendez-vous électoral crucial, c’est la prédiction de nombreux experts. Mais la lutte risque d’être serrée dans plusieurs circonscriptions. Surtout si la question de l’avortement finit par éclipser celle de l’inflation, a constaté La Presse au New Jersey.