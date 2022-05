(Summit, New Jersey) Les démocrates sont-ils condamnés à perdre leur emprise sur les deux chambres du Congrès à l’occasion des élections de mi-mandat ? À six mois de ce rendez-vous électoral crucial, c’est la prédiction de nombreux experts. Mais la lutte risque d’être serrée dans plusieurs circonscriptions. Surtout si la question de l’avortement finit par éclipser celle de l’inflation, a constaté La Presse au New Jersey.

Richard Hétu Collaboration spéciale

À première vue, les citoyens de Summit, ville du New Jersey située à une heure de train de Manhattan, ne semblent pas avoir à trop s’en faire avec l’inflation et les prix de l’essence à la pompe. Après tout, la plupart d’entre eux résident dans des maisons cossues et roulent dans des voitures luxueuses, y compris un nombre étonnant de Tesla, signe d’aisance.

Mais les apparences sont trompeuses. Car même s’ils vivent dans la 7e circonscription du New Jersey, l’une des plus riches aux États-Unis, bon nombre d’électeurs de Summit partagent les préoccupations de compatriotes beaucoup moins fortunés qu’eux. Et leur état d’esprit, à six mois des élections de mi-mandat, n’augure rien de bon pour le parti de Joe Biden, dont l’emprise sur les deux chambres du Congrès américain est en jeu.

« Mes enfants sont maintenant adultes, et je m’inquiète pour eux et pour leur capacité à tirer le maximum de leurs revenus », dit Kathleen Campisano, en sortant d’un restaurant du centre-ville de Summit avec son mari, par un dimanche ensoleillé.

PHOTO RICHARD HÉTU, COLLABORATION SPÉCIALE Kathleen et David Campisano

« Tout coûte plus cher : l’essence, la nourriture, tout », ajoute celle qui occupe le poste de directrice générale d’une boîte de marketing à New York.

Quand on lui demande si la situation économique pourrait peser sur son choix en novembre prochain, Kathleen Campisano répond en faisant la moue :

Le plus triste, c’est que l’administration Trump a ruiné le système bipartite. Maintenant, je n’ai plus aucune foi dans le Parti républicain. Il ne reste donc que l’option du Parti démocrate. Mais a-t-il mérité mon vote ? Kathleen Campisano, électrice du New Jersey

Avantage aux républicains

La question a de quoi inquiéter Tom Malinowski. En 2018, cet ancien diplomate a été élu à la Chambre des représentants dans la 7e circonscription du New Jersey, un des bastions républicains de l’État qui avaient basculé dans le camp démocrate et contribué au retour de Nancy Pelosi à la présidence de la chambre basse du Congrès.

Quatre ans plus tard, le représentant ne peut pas se permettre de perdre le moindre potentiel électeur s’il veut conserver son siège et permettre aux démocrates de protéger leur mince majorité de cinq sièges à la Chambre.

PHOTO ARCHIVES REUTERS Tom Malinowski, représentant démocrate du New Jersey

Dans l’état actuel des choses, la plupart des experts prédisent que les républicains n’auront pas de mal à arracher aux démocrates cette majorité. Mais Benjamin Dworkin, directeur de l’Institut pour la politique publique et la citoyenneté de l’Université Rowan, n’écarte pas la possibilité d’une lutte entre candidats démocrates et républicains « où chaque siège est un champ de bataille ».

« Et au New Jersey, État très démocrate lors de la plupart des élections présidentielles, le siège de Tom Malinowski donnera lieu à la course la plus contestée pour le Congrès en 2022 », analyse-t-il.

Des millions de dollars vont être dépensés des deux côtés pour remporter ce siège. Parce qu’un siège pourrait changer la donne. Benjamin Dworkin, directeur de l’Institut pour la politique publique et la citoyenneté de l’Université Rowan

Pour le moment, le Parti républicain et son candidat probable dans la 7e circonscription du New Jersey, Thomas Kean Jr, fils d’un ancien gouverneur de l’État, jouissent de conditions très favorables. D’une part, les élections de mi-mandat avantagent presque toujours le parti qui n’est pas au pouvoir à la Maison-Blanche. D’autre part, l’impopularité actuelle de Joe Biden réduit d’autant les chances des candidats démocrates de renverser cette tendance historique.

PHOTO TIRÉE DE SON COMPTE TWITTER Thomas Kean Jr, candidat probable du Parti républicain aux élections de mi-mandat dans la 7e circonscription du New Jersey

L’inflation ou l’avortement ?

Mais six mois est vraiment une éternité en politique. Des évènements futurs pourraient changer la donne politique, dont la décision éventuelle de la Cour suprême d’infirmer l’arrêt « Roe c. Wade » garantissant le droit des femmes à l’avortement.

Ce droit n’est pas menacé au New Jersey, où les démocrates contrôlent le Parlement et le poste de gouverneur. Mais ce thème pourrait permettre à Tom Malinowski d’attaquer son rival républicain et de mobiliser l’électorat démocrate.

PHOTO ELIZABETH FRANTZ, ARCHIVES REUTERS Manifestation devant la Cour suprême des États-Unis, le 3 mai, après que l’ébauche d’un jugement annulant l’arrêt « Roe c. Wade » sur le droit à l’avortement eut été éventée.

« Si l’on parle d’avortement […] plutôt que d’inflation, Tom Kean pourrait avoir à répondre à des questions plus difficiles », dit Benjamin Dworkin.

Mais, jusqu’à preuve du contraire, la hausse du coût de la vie demeure le sujet dominant. « Les gens en ce moment s’inquiètent de l’inflation », confirme Darren Recupero, chef de l’exploitation d’une société de gestion d’actifs, lors d’une entrevue devant sa maison.

PHOTO RICHARD HÉTU, COLLABORATION SPÉCIALE Darren Recupero

Les prix à la consommation augmentent, les prix des actions baissent, l’épargne vaut moins. Tout est lié. Et les gens cherchent des coupables. Darren Recupero, électeur du New Jersey

S’il n’est pas prêt à prédire que son candidat préféré l’emportera dans la 7e circonscription du New Jersey – il a déjà voté pour le républicain Tom Kean en 2020 –, Darren Recupero est, en revanche, convaincu que les démocrates perdront non seulement le contrôle de la Chambre des représentants, mais également celui du Sénat en novembre. « C’est inévitable », dit-il en évoquant la mauvaise humeur de l’électorat américain.

Mais il avoue être moins intéressé par les élections de mi-mandat que par l’élection présidentielle de 2024. « Je me fais du souci pour 2024, dit-il. Qui sera à la tête des tickets des deux partis ? Biden aura 82 ans. Nous verrons où il en sera côté santé. Trump, de son côté, est fou. Nous verrons s’il sera une distraction pour le parti. »

Tout démocrate qu’il soit, Frank DaSilva trouve que l’âge de Joe Biden est déjà problématique. « J’ai voté pour lui », dit d’emblée ce conseiller à la vie étudiante dans une école secondaire de Summit, en buvant un café sur la terrasse d’un Starbucks. « Il était le seul qui pouvait battre Trump. Mais il est trop vieux maintenant. »

Frank DaSilva s’inquiète en particulier de ce qu’il perçoit comme étant l’incapacité de Joe Biden et des démocrates de défendre leurs réalisations, y compris un plan de relance économique de 1900 milliards de dollars que tout le monde semble avoir oublié.

PHOTO RICHARD HÉTU, COLLABORATION SPÉCIALE Frank DaSilva

Les démocrates se battent encore pour la classe moyenne, mais les républicains parviennent à exploiter certains thèmes, dont l’immigration, la criminalité ou la question raciale, qui attirent vers eux les électeurs qui auraient le plus à gagner des programmes proposés par les démocrates. C’est vraiment désolant. Frank DaSilva, électeur du New Jersey

Mais la Cour suprême aidera peut-être Joe Biden et les démocrates à trouver un message susceptible de leur éviter une dégelée électorale en novembre. Un message que le président a étrenné mardi, au lendemain de la publication de l’avant-projet d’une décision de la Cour suprême infirmant l’arrêt « Roe c. Wade ».

« Si la Cour annule Roe, il incombera aux élus de notre pays, à tous les ordres de gouvernement, de protéger le droit des femmes à choisir. Et il incombera aux électeurs d’élire des représentants pro-choix en novembre prochain », a-t-il déclaré. Cela suffira-t-il à faire oublier l’inflation et les prix de l’essence à la pompe ? On connaîtra la réponse dans six mois.