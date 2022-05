(Washington) Plus d’un millier de manifestants ont défilé tout au long de la journée de mardi devant la Cour suprême à Washington, la majorité d’entre eux s’inquiétant d’un « retour en arrière » pour le droit à l’avortement aux États-Unis, qu’un projet de décision menace.

Ulysse BELLIER et Daxia ROJAS Agence France-Presse

En fin d’après-midi, ils étaient plus d’un millier à s’être rassemblés devant le bâtiment de marbre blanc pour crier leur colère : « l’avortement est un droit », « l’avortement fait partie du droit à la santé ».

« Je suis venue manifester aujourd’hui parce que je ne pouvais pas rester chez moi », raconte à l’AFP Adriane Busby, 40 ans, portant un casque de vélo rouge. « Je ne pensais pas qu’on serait encore là, en 2022, à manifester et à débattre sur cette question », ajoute-t-elle.

Le site Politico a provoqué une déflagration politique lundi soir en révélant, sur la base d’une fuite inédite d’un document interne, qu’une majorité des juges de la Cour suprême étaient prêts à enterrer l’arrêt « Roe v. Wade » de 1973, qui protège le droit des Américaines à interrompre leur grossesse.

Ce probable revirement « est une violation scandaleuse de la vie privée des femmes et de leur capacité à disposer de leurs corps », estime Adriane Busby.

« Sous le choc »

Comme elle, des centaines de manifestants, en grande majorité favorables au droit à l’avortement, se sont rassemblés dès lundi soir et mardi toute la journée, avec des pancartes comme « les vrais monstres portent des robes (de juges, NDLR) » ou « gardez vos décisions politiques en dehors de mon corps ».

« Je suis sous le choc », dit mardi matin Tarra Kuroda, une femme âgée de 47 ans, soit presque l’âge de la décision « Roe v. Wade ». « J’ai deux jeunes filles, et je suis aussi ici pour elles, […] pour protéger leur futur », raconte-t-elle, une pancarte « Mon corps, mon choix » à la main.

Autour des manifestants sont présents de très nombreux journalistes, sous le ciel gris, en plein cœur de la capitale fédérale.

De ce projet de décision, non définitif, Tarra espère qu’il « rassemblera les gens pour les élections de mi-mandat (prévues en novembre) pour élire des personnes qui, espérons-le, voteront en faveur » d’une loi autorisant l’avortement au niveau fédéral – un appel similaire à celui lancé mardi par le président démocrate Joe Biden.

Victoria Lord, une historienne de 61 ans, porte une pancarte « plus jamais » avec un dessin de cintre, qui était utilisé par le passé pour pratiquer des avortements clandestins.

« J’ai un certain âge et je me souviens d’amies qui avaient eu des avortements illégaux et très dangereux », s’inquiète cette habitante de Washington. « Les femmes vont mourir. Elles meurent déjà. »

« Une première étape »

Les manifestants opposés au droit à l’avortement, bien moins nombreux au fil de la journée, s’étaient placés à droite de l’imposante façade pour se féliciter du chemin pris par les juges de la Cour suprême – tout en restant prudent pour la suite.

« L’avortement ne sera pas illégal dès demain si Roe est annulé. Ce sera aux états de légiférer », rappelle Kristen Day, militante contre l’IVG venue de la Virginie voisine.

« Droits humains pour tous, pour les humains nés et à naître », pouvait-on lire sur une pancarte un peu plus tôt dans la journée.

Le texte publié lundi par le journal Politico, « c’est juste un brouillon, donc il reste encore beaucoup de travail », avance de son côté Archie Smith, membre d’un groupe « progressiste » contre le droit à l’avortement. « Pour le mouvement “pro-vie”, c’est juste la première étape dans la bonne direction ».