Seize personnes ont été blessées dont au dix par balle dans un attentat commis mardi matin dans la station de métro new-yorkaise de la 36e Rue, près de Sunset Park à Brooklyn.

André Duchesne La Presse

L’individu qui a commis ces actes est toujours en fuite, a confirmé la police de New York (NYPD) au cours d’une conférence de presse tenue à 11 h 30 à proximité de lieux de l’attentat. Pour l’instant, la police ne considère pas qu’il s’agit d’un acte terroriste.

« À 8 h 24 alors qu’une rame du métro N s’apprêtait à entrer dans la station de la 36e Rue (en direction de Manhattan), un homme a enfilé un masque à gaz avant de sortir une bombe lacrymogène de son sac et de l’ouvrir, a indiqué la commissaire de la police de New York, Keyshawn Sewell. Le wagon s’est rempli de fumée et c’est à ce moment que l’homme s’est mis à tirer à la ronde. »

Des dix victimes atteintes par balle, cinq sont considérées dans un état critique, mais stable. Les autres blessés ont été incommodés par la fumée, des éclats (non identifiés) ou ont subi un choc nerveux.

Le tireur serait un homme de 1,67 m, plutôt baraqué et de race noire, a aussi précisé la commissaire. Il portait ce qui ressemblait à une chemise de construction verte et un chandail à capuche gris.

Selon des médias américains, les pompiers, premiers arrivés sur les lieux, auraient retrouvé plusieurs engins explosifs non amorcés dans les parages. À ce sujet, la police a voulu se faire rassurante en indiquant qu’aucun autre engin de ce type n’a été retrouvé dans le métro de New York.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ARMEN ARMENIAN, VIA THE NEW YORK POST Des photos prises par des passagers d’une rame de métro montrent la désolation de la scène.

Chaos

Plusieurs photos, souvent choquantes, prises par des passagers en transit et relayées sur les médias sociaux ont montré le chaos régnant à l’intérieur de la station de la 36e Rue. Une vidéo mise en ligne sur le site du New York Post était encore plus explicite. On y voyait des dizaines de personnes sortant, certaines visiblement blessées ou titubant, d’une rame de métro d’où s’échappe une épaisse fumée.

Un premier appel a été fait à la police de New York à 8 h 27 pour signaler les coups de feu. La station de la 36e Rue dessert les lignes D, N et R. Le service a évidemment été fermé sur celle-ci et les usagers ont été avertis qu’ils devaient s’attendre à des retards majeurs.

Peu de temps après l’attaque, une usagère du métro a déclaré au New York Post avoir vu un homme quitter les lieux en vitesse. Cet individu portait une veste orange (la police parle d’une veste vertement comme mentionné plus haut) de travailleur et un masque à gaz. « Au début, j’ai cru que cet homme était un employé de la MTA et je ne lui ai pas trop porté attention a dit cette femme prénommée Clair. J’ai entendu des coups de feu. Il y en a eu tellement que j’en ai perdu le compte. »

PHOTO GOOGLE MAP La station de la 36e Rue se trouve dans le secteur Sunset Park de Brooklyn, à deux pas du grand cimetière Green-Wood.

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Le tweet de Jen Psaki.

Le maire de New York Eric Adams a été informé de la situation qu’il suit de près, ont indiqué les autorités. Le président Joe Biden a aussi été mis au courant de ce qui se passait, a indiqué sa porte-parole Jen Psaki sur Twitter. La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul a participé à la conférence de presse.

Le Bureau des alcools, des armes à feu et des explosifs (ATA) est sur les lieux pour aider les enquêteurs dans leur travail, a-t-on aussi indiqué.

Dans toutes les écoles du secteur de Sunset Park, les élèves ont été mis à l’abri, a annoncé le Département de l’Éducation sans donner de détails supplémentaires.

PHOTO REUTERS De nombreux policiers ont été dépêchés dans les stations de métro à la recherche du suspect en fuite.

En 1984…

Dans la longue histoire du métro de New York, une fusillade a marqué les mémoires, celle du 22 décembre 1984 alors qu’un homme nommé Bernhard Goetz avait blessé par balles quatre jeunes hommes en affirmant qu’ils tentaient de le voler.

L’affaire avait créé un immense débat sur la légitime défense aux États-Unis. Goetz a purgé une peine de huit mois de prison pour possession d’arme illégale. Par contre, il a perdu un procès au civil contre une de ses victimes et condamné à lui verser 43 millions de dollars. Peu après, Goetz a déclaré faillite.