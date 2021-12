(New York) L’ancienne mondaine britannique Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable mercredi par un tribunal de New York d’une série de crimes sexuels, notamment celui de trafic de jeunes filles mineures entre 1994 et 2004.

Agence France-Presse

Mme Maxwell, 60 ans, était jugée depuis fin novembre par le tribunal fédéral de Manhattan pour six chefs d’accusation, en particulier celui d’avoir fourni des mineures à son ancien compagnon, le financier américain Jeffrey Epstein mort en prison en 2019, pour qu’il en abuse sexuellement.

PHOTO LAURA CAVANAUGH/COURTOISIE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Ghislaine Maxwell et Jeffery Epstein

Elle encourt des dizaines d’années de prison.