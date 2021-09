États-Unis

Pluies torrentielles et crues

Les restes d’Ida sèment le chaos, au moins 14 morts à New York et sa région

(New York) New York s’est réveillée sonnée jeudi, frappée par des pluies torrentielles et des inondations soudaines et historiques, faisant au moins quatorze morts dans la région au passage des restes de l’ouragan Ida qui a semé le chaos dans le sud et le nord-est des États-Unis.