(New York) Après avoir suscité les critiques pour l’organisation d’une grande fête d’anniversaire en plein air, l’ex-président Barack Obama célébrera ses 60 ans en comité réduit, a annoncé son équipe mercredi, expliquant son choix par la propagation du variant Delta.

Agence France-Presse

« Cet évènement en extérieur avait été organisé il y a des mois, conformément aux directives de santé publique et avec des mesures de protection contre la COVID-19 », a déclaré sa porte-parole Hannah Hankins.

« À cause de la nouvelle propagation du variant Delta au cours de la semaine dernière, le président et Mme Obama ont décidé de réduire considérablement l’évènement pour n’inclure que la famille et les amis proches », a-t-elle ajouté.

Barack Obama, né le 4 août, devait célébrer son anniversaire en fin de semaine sur l’île huppée de Martha’s Vineyard (Massachusetts), en compagnie d’invités vaccinés et soumis à un dépistage à la COVID-19, le tout en extérieur afin de respecter les directives des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), selon des médias américains.

Des centaines de personnalités politiques et de célébrités devaient y participer, notamment George Clooney, Steven Spielberg ou Oprah Winfrey, selon le Washington Post.

Malgré son respect des règles sanitaires en vigueur, la grande fête de Barack Obama s’était attiré les critiques, principalement venues d’élus républicains.

L’élu de l’Ohio Jim Jordan avait affirmé sur Twitter que « si c’était la fête d’anniversaire du président Trump », les démocrates dénonceraient un « dangereux évènement super-propagateur ».

« Y a-t-il une exception pour les fêtes auxquelles participent les riches célébrités libérales ? » avait fait mine de s’interroger la cheffe du parti républicain, Ronna McDaniel.

L’administration de Donald Trump avait plusieurs fois fait les gros titres après l’organisation d’évènements non masqués à la Maison-Blanche ou dans les ministères, ou la tenue de rassemblements de campagne, parfois au plus fort de la pandémie et avant l’autorisation des vaccins contre la COVID-19.

Une cérémonie en l’honneur de la juge Amy Coney Barrett, nommée par le président républicain pour siéger à la Cour suprême, avait notamment été suspectée d’avoir conduit à la contamination d’une douzaine de personnes, dont Donald Trump lui-même.

Le président Joe Biden, vice-président d’Obama, n’avait pas prévu de participer à la fête d’anniversaire.

La semaine dernière, les autorités sanitaires ont à nouveau recommandé le port du masque en intérieur même pour les personnes vaccinées, à cause de la hausse des cas de COVID-19, douchant les espoirs d’un été insouciant.