PHOTO ALEX BRANDON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le président américain Joe Biden a dénoncé lundi les attaques « abjectes » contre la communauté juive sur fond d’augmentation des actes antisémites aux États-Unis alimentée par le conflit au Proche-Orient.

Agence France-Presse

« Les récentes attaques contre la communauté juive sont abjectes et elles doivent cesser », a-t-il écrit dans un bref communiqué.

« Je condamne ces comportements détestables, aux États-Unis comme ailleurs. Il nous appartient à tous de faire en sorte qu’il n’y ait aucune place pour la haine [dans nos sociétés] », a-t-il poursuivi.

Jeudi, un homme juif de 29 ans a été roué de coups et aspergé de gaz poivré à Times Square par un groupe d’hommes qui lui ont aussi lancé des injures antisémites. Une vidéo de la scène a été diffusée par le New York Post.

Les faits se sont produits en marge de heurts entre manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens, peu après l’annonce d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas après 11 jours de conflit. La police de New York a interpellé un des suspects, qui a été présenté à un juge samedi.

Durant le week-end, plusieurs incidents ont eu lieu dans le quartier de Borough Park, à Brooklyn, qui abrite l’une des plus importantes communautés juives orthodoxes de New York.

Samedi soir, trois individus sont sortis de leur véhicule et ont crié des insultes antisémites à des membres de la communauté orthodoxe, reconnaissables à leur tenue, long manteau noir et schtreimel, le large chapeau de fourrure traditionnel, selon une vidéo diffusée par la police de New York.

D’après l’élu local à l’Assemblée de l’État de New York Simcha Eichenstein, les trois jeunes gens, aujourd’hui recherchés par la police, ont crié « Palestine libre ! Tuez tous les juifs ! »

Selon Jonathan Greenblatt, directeur de l’Anti-Defamation League (ADL) qui combat l’antisémitisme et le racisme, une augmentation « de plus de 50 % » des actes antisémites aux États-Unis a été constatée au cours des dix derniers jours.