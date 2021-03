Tony Hernandez, un ex-député hondurien de 42 ans, avait été jugé coupable de trafic de drogue — trafic pour lequel il avait la protection de son frère, selon les procureurs américains —, faux témoignage et possession d’armes à feu. On le voit ci-haut arrivant à une conférence de presse le 16 mars 2017 à Tegucigalpa, au Honduras.

PHOTO FERNANDO ANTONIO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Tony Hernandez, frère du président hondurien Juan Orlando Hernandez, a été condamné mardi à la perpétuité par un juge fédéral new-yorkais, après avoir été jugé coupable d’avoir expédié quelque 185 tonnes de cocaïne aux États-Unis.

Agence France-Presse

Tony Hernandez, un ex-député de 42 ans, avait été arrêté à Miami en novembre 2018. En octobre 2019, après deux semaines de procès à New York, il avait été jugé coupable de trafic de drogue — trafic pour lequel il avait la protection de son frère, selon les procureurs américains —, faux témoignage et possession d’armes à feu.

Le juge Kevin Castel a estimé que la prison à vie, assortie de restitutions et confiscations équivalentes à 138,5 millions de dollars, était « pleinement méritée », plutôt que la peine minimale de 40 ans de prison pour laquelle avait plaidé l’avocat de la défense, Peter Brill.

Le magistrat a cité les énormes quantités de cocaïne importées par Tony Hernandez aux États-Unis, les meurtres et intimidations de témoins qu’il a commandités, et l’absence de circonstances atténuantes pour cet homme bien né et « bien éduqué ».

Le Honduras un « narco-État »

« Il était député du Congrès du Honduras et aurait pu utiliser son pouvoir pour de bonnes causes mais il a choisi une direction totalement opposée », a encore souligné M. Castel.

Le procureur fédéral Matthew Laroche a lui insisté lors de l’audience sur les liens entre l’accusé et son frère. Il a souligné que Tony Hernandez avait conspiré avec « des alliés puissants », dont « son frère, le président », pour faire du Honduras un « narco-État. »

Dans un tweet avant l’audience, le président hondurien, qui n’a jamais été inculpé, avait dit s’attendre à des nouvelles « douloureuses » de l’audience new-yorkaise.

Il avait à nouveau balayé toutes les accusations et dénoncé comme des « mensonges » les témoignages ayant conduit à condamner son frère.