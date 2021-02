Vaccination interrompue

Le nord-est des États-Unis frappé par une tempête de neige

(New York) Le nord-est des États-Unis était matraqué lundi par une gigantesque tempête hivernale qui a paralysé les transports des Appalaches jusqu’à la Nouvelle-Angleterre, en plus d’entraîner la fermeture de centres de vaccination contre la COVID et d’écoles.