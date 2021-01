Décryptage

Peut-être pires que Trump

(NEW YORK) Avant d’être élu procureur général du Missouri en 2016 et sénateur du même État en 2018, Josh Hawley a fréquenté deux des plus prestigieuses universités américaines – Stanford et Yale –, travaillé comme assistant auprès du président de la Cour suprême des États-Unis John Roberts et enseigné le droit constitutionnel à l’Université du Missouri. Bref, ce jeune politicien de 41 ans ne devrait pas être aussi ignorant ou irrespectueux de la loi et de la Constitution que Donald Trump.