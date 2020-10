Trump et Biden au coude-à-coude

Le vote par anticipation s'amorce en Floride

(Miami) Le vote anticipé a débuté lundi en Floride, plus grand des États-clés de l’élection présidentielle, où Donald Trump et Joe Biden sont au coude-à-coude dans les sondages et qui pourrait donner des sueurs froides aux États-Unis en cas de résultat très serré le 3 novembre.