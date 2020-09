PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, AP

La présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi est l’une des bêtes noires du président républicain et de ses partisans. Elle éreinte régulièrement le milliardaire pour sa gestion de la pandémie qui a fait plus de 180 000 morts aux États-Unis, en l’exhortant à écouter les scientifiques et à encourager le port du masque.