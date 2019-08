(Washington) Le président Donald Trump a déclaré que tout Juif qui vote pour le parti démocrate démontre « soit un manque total de connaissances, soit une grande déloyauté ».

Associated Press

M. Trump a fait ce commentaire mardi dans la foulée de sa querelle avec des femmes démocrates au Congrès, Ilhan Omar du Minnesota et Rashida Tlaib du Michigan. Le président américain a pris plusieurs mesures en faveur d’Israël, tandis que les législateurs musulmans critiquent ouvertement le traitement réservé par Israël aux Palestiniens.

Donald Trump a qualifié Mme Omar de « désastre » pour les Juifs et a affirmé qu’il n’« achète » pas les larmes versées par Mme Tlaib lundi alors qu’elle discutait de la situation.

À la demande du président Trump, Israël a empêché les deux femmes d’entrer dans le pays la semaine dernière. Israël a ensuite autorisé une visite humanitaire pour que Mme Tlaib rende visite à sa grand-mère qui vit en Cisjordanie. Mme Tlaib a décliné la proposition.

Des sondages récents révèlent qu’une majorité de Juifs s’identifient comme démocrates.