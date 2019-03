Trump loue le dénouement de l'enquête russe, les yeux rivés sur 2020

Même si plusieurs fronts judiciaires restent ouverts et que les puissantes commissions du Congrès vont poursuivre leurs auditions, la publication des principales conclusions du document est une véritable bouffée d'oxygène pour le président, qui entend se projeter vers l'élection de 2020.

«Je suis content que cela soit terminé», a déclaré le milliardaire républicain depuis le bureau Ovale où il recevait le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

Estime-t-il que M. Mueller a mené ses investigations de façon honorable? «Oui», a-t-il répondu. Serait-il favorable à ce que son rapport, qui a conclu à l'absence de preuves d'une collusion entre son équipe et Moscou, soit rendu public? «Cela dépend du procureur général. Cela ne me poserait aucun problème».

Des réponses qui tranchent singulièrement avec ses propos des derniers mois. «J'ai eu la plus grande victoire électorale de l'histoire de notre pays, des dizaines de millions de voix [...]. Et maintenant on a quelqu'un qui va écrire un rapport et qui n'a jamais eu un seul vote!», tempêtait-il la semaine dernière.