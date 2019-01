Cabines d'essayage: des dizaines de femmes filmées à leur insu en Virginie

Les policiers croient que plus de 60 femmes et jeunes filles ont été secrètement filmées en train de se déshabiller dans les cabines d'essayage de centres commerciaux du nord de la Virginie dans les semaines qui ont précédé Noël.

Associated Press Fairfax

La police du comté de Fairfax a arrêté Mumtaz Rauf, un homme de 39 ans qui réside à Alexandria, en Virginie, la veille de Noël. Il a été accusé d'avoir filmé illégalement une personne mineure après qu'une jeune fille eut remarqué une petite caméra dans les cabines d'essayage d'une boutique de la bannière Forever 21, au centre commercial Fair Oaks à Fairfax.

Jeudi, la police a annoncé détenir des preuves que Mumtaz Rauf aurait filmé plus de 60 femmes et jeunes filles, du 15 au 24 décembre, dans les magasins des centres commerciaux Fair Oaks, Fair Lakes Promenade et Tysons Corner Centre.

La police demande aux victimes potentielles de se manifester et dit avoir identifié les moments et les lieux spécifiques où elle croit que Mumtaz Rauf était en train de filmer.

Mumtaz Rauf est en attente de son procès. On ignore s'il a un avocat qui pourrait commenter les accusations.