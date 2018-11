L'inflation a progressé de 0,3 % en octobre aux États-Unis.

JOSH BOAK Associated Press Washington

L'augmentation a notamment été alimentée par une hausse des prix de l'essence, des voitures usagées et du logement.

Le département du Travail a dit mercredi que l'inflation est en progression de 2,5 % depuis 12 mois.

La cible de la Réserve fédérale est de 2 %. Une hausse du taux directeur est donc anticipée en décembre, soit la quatrième cette année.

L'inflation de base a avancé de 0,2 % en octobre et est en progression de 2,1 % sur un an.

Le coût du logement a grimpé de 0,3 % le mois dernier et celui des véhicules usagés de 2,6 %. En revanche, on a noté un recul des coûts des fruits, des légumes, des céréales et des produits de boulangerie.