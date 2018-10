Trump accuse les médias après la série de colis explosifs

Le milliardaire républicain avait pourtant lancé la veille un appel à l'unité après l'interception de colis suspects potentiellement explosifs notamment adressés à Hillary Clinton et Barack Obama.

« Dans des moments comme celui-ci, nous devons nous rassembler », avait-il déclaré depuis la Maison-Blanche. « Les actes et les menaces de violence politique de quelque nature que ce soit n'ont pas leur place aux États-Unis ».

Lors d'une réunion de campagne dans le Wisconsin en soirée, Donald Trump avait de nouveau condamné l'envoi de ces colis, estimant que « tout acte ou menace de violence politique est une attaque contre notre démocratie elle-même ».

Mais il avait également affirmé devant ses partisans que les médias se devaient d'utiliser « un ton courtois et de cesser les hostilités sans fin et les histoires et attaques négatives constantes et souvent fausses ».

« Ils doivent arrêter. Nous sommes à 13 jours d'élections très, très importantes », avait-il insisté, en référence aux législatives de mi-mandat du 6 novembre.