(Port Saint Lucie) Inondations et vents violents : l’ouragan Dorian a fait au moins cinq morts aux Bahamas selon un bilan préliminaire et continuait de se déchaîner sur cet archipel des Caraïbes, tandis que des évacuations étaient en cours dans le sud-est des États-Unis, Floride en tête.

Leila MACOR

Agence France-Presse

L’ouragan, qui a été rétrogradé de catégorie 5 à 4 mais reste « extrêmement dangereux », était pratiquement à l’arrêt au-dessus de l’île de Grand Bahama, a souligné le Centre national des ouragans américain (NHC).

Il devrait ensuite se déplacer tout près de la côte est de la Floride de mardi soir à mercredi matin, puis aller près des côtes de Géorgie et de Caroline du Sud mercredi soir et jeudi, selon le centre.

PHOTO NOAA, AFP Une image satellite de Dorian captée alors qu'il survolait les Bahamas, lundi après-midi.

Le premier ministre des Bahamas, Hubert Minnis, a annoncé lors d’une conférence de presse que cinq personnes étaient mortes sur les îles Abacos, en qualifiant l’ouragan de « tragédie historique » pour cet archipel composé de quelque 700 îles, dont une trentaine sont habitées.

Rues inondées, toitures emportées, arbres déracinés : les premières images donnaient une idée de la violence de la tempête en cours. Le ministère du Tourisme a annoncé que les opérations de secours avaient commencé « là où les conditions le permettent ».

Pour beaucoup, l’attente était terrifiante.

« Nous sommes sous l’eau », a écrit dans un SMS consulté par l’AFP Kendra Williams, qui habite à Grand Bahama. « Nous sommes dans le grenier. S’il vous plaît, quelqu’un peut-il nous aider ou nous envoyer de l’aide. S’il vous plaît. Mon fils, mes six petits-enfants et moi sommes dans le grenier ».

Dégâts « considérables »

Hubert Minnis a évoqué des dégâts « sans précédent » suite aux pluies torrentielles et aux vents violents qui se sont abattus sur l’archipel des Caraïbes.

Or si le NHC prévoit un « affaiblissement graduel », il prévient que Dorian devrait rester « un puissant ouragan au cours des deux prochains jours ».

Selon de premières évaluations rapides lundi des autorités et des responsables de la Croix-Rouge sur le terrain, quelque 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites et l’ouragan a causé des « dégâts considérables » dans les îles Abacos et de Grand Bahama.

AP Un joggeur fait fi des vents et de la pluie lors de sa course matinale à Hollywood, en Floride.

Sur la côte des États-Unis, après des jours d’incertitude autour du trajet de l’ouragan, plusieurs États du sud-est (Floride, Géorgie, Caroline du Sud) ont finalement ordonné l’évacuation de centaines de milliers de résidents.

Selon la Croix-Rouge américaine, 19 millions de personnes vivent dans des zones qui pourraient être touchées. Jusqu’à 50 000 personnes en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud pourraient avoir besoin d’un abri d’urgence en fonction de l’impact.

« Partez MAINTENANT »

« Si vous êtes dans une zone d’évacuation, partez MAINTENANT », a lancé le gouverneur de Floride, Rick Scott. « Nous pouvons reconstruire vos maisons. Nous ne pouvons pas reconstruire votre vie ».

A Jensen Beach, dans le sud de la Floride, Joe Lewis, 61 ans, se préparait à quitter un parc de mobile-homes presque désert.

« Quand je reviendrai, cet endroit pourrait avoir disparu », a-t-il expliqué à l’AFP. « La nature peut être redoutable. La seule qui chose qui compte, c’est votre vie, pas ce que vous possédez ».

A Washington, le président Donald Trump a réuni les responsables des services d’urgence, évoquant un ouragan qui « semble monstrueux ».

REUTERS Des nuages menaçants se formaient lundi au-dessus d'une plage à Jacksonville, en Floride.

« Nous nous attendons à ce qu’une bonne part de la côte est soit impactée et une partie le sera très, très durement », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a déclaré dimanche l’état d’urgence. « La force et le caractère imprévisible de la tempête nous obligent à nous préparer à tous les scénarios », a-t-il expliqué, ordonnant l’évacuation obligatoire de la côte de l’État, une mesure affectant environ 800 000 habitants.

Une évacuation obligatoire a également été ordonnée pour les régions côtières des comtés de Palm Beach et Martin, en Floride, et pour six comtés côtiers de Géorgie.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La Floride, principalement constituée d’une péninsule, se trouve chaque année en première ligne pour la saison des ouragans.