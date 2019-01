Inde: la grippe A (H1N1) a fait 40 morts

Au moins 40 personnes ont succombé dans l'ouest de l'Inde à la grippe A (H1N1) depuis le début de l'année, ont annoncé vendredi les autorités locales, précisant que plus de 1000 personnes ont contracté la maladie durant cette période.

L'année dernière, ce virus hautement contagieux qui se transmet d'homme à homme a tué 1100 personnes et en a infecté plus de 15 000 à travers l'Inde.

Dans l'État occidental du Rajasthan, connu des touristes étrangers pour ses célèbres palais de maharadjahs et ses déserts, « le nombre total de morts est de 40 et de cas positifs de 1036 entre le 1er et le 17 janvier », a annoncé le département de la santé de cette région dans un communiqué.

L'épidémie grippale culmine durant les mois hivernaux de décembre et janvier dans l'ouest et le nord de l'Inde, où se trouvent le Rajasthan ainsi que la capitale New Delhi.

Le virus a même touché l'un des hommes les plus puissants du pays, Amit Shah, le patron du parti au pouvoir et bras droit du premier ministre Narendra Modi, qui a été admis cette semaine à l'hôpital à Delhi pour être soigné.

Les autorités du Rajasthan ont demandé aux médecins de solliciter une permission avant de partir en congé et prévoient une campagne de détection des patients infectés.

Aucune mise en garde à destination des voyageurs n'a été émise.