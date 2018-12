Bangladesh : plus de 10 000 arrestations avant les législatives, dit l'opposition

La police du Bangladesh a arrêté plus de 10 500 militants de l'opposition au cours des dernières semaines, ont déclaré mardi les partis d'opposition en dénonçant une opération d'intimidation avant les élections législatives.

SAM JAHAN AND SHAFIQUL ALAM Agence France-Presse Dacca

Ces chiffres sont publiés alors que les États-Unis ont exhorté le gouvernement de la première ministre Sheikh Hasina, qui vise un quatrième mandat, à faire davantage pour garantir la liberté de vote durant ces élections prévues dimanche.

Les partis d'opposition ont déclaré que la vague d'arrestations depuis la convocation des élections le 8 novembre visait à créer un « climat de peur ».

Le principal parti nationaliste d'opposition, le Parti nationaliste bangladais (BNP), dont la dirigeante Khaleda Zia purge une peine de 17 ans de prison, a déclaré que 7021 de ses militants avaient été arrêtés.

Son allié islamiste, Jamaat-e-Islami, a ajouté que plus de 3500 de ses partisans avaient été placés en détention. Le Jamaat-e-Islami n'est pas autorisé à participer aux élections, mais il a des candidats à titre individuel avec le BNP.

Le BNP et ses alliés ont également accusé la police et les militants du parti Awami League au pouvoir d'attaquer leurs militants et candidats.

Le BNP avait espéré que le déploiement de 30 000 des forces de sécurité lundi améliorerait la sécurité dans ce pays à majorité musulmane de 165 millions d'habitants.

Mais « chaque jour, 80 à 90 de nos militants sont arrêtés dans le pays. Ces arrestations ont créé un climat de peur », a déclaré le secrétaire général du Jamaat, Shafiqur Rahman, à l'AFP.

Un porte-parole de la police, Sohel Rana, n'a pas confirmé le nombre d'arrestations, mais a déclaré qu'aucune arrestation n'était effectuée sans mandat. « Nous ne ciblons jamais un individu à moins qu'il n'enfreigne la loi. Ces personnes ont des mandats d'arrêt précis contre elles », a-t-il déclaré à l'AFP.

Rizvi Ahmed, porte-parole du BNP, a répondu que les accusations portées contre les militants étaient des cas « fictifs » et « fantômes » visant à une « élection déséquilibrée » en faveur de Sheikh Hasina.

Malade et emprisonnée, sa rivale Khaleda Zia ne paraît pas en mesure de l'emporter dimanche après trois décennies de « guerre des bégums ».