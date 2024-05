Le cas de Nusantara n’est pas une première, loin de là. Pour des raisons géographiques, politiques ou économiques, de nombreux pays ont déjà changé de capitale. En voici quelques exemples.

Brésil

En 1960, une nouvelle ville émerge en plein cœur de la jungle brésilienne. Conçu par l’architecte Oscar Niemeyer, Brasília remplace bientôt Rio le surpeuplé. Cette nouvelle capitale est créée par souci de neutralité géographique, pour décentraliser l’économie et pour se prémunir des attaques venues de la mer.

Nigeria

PHOTO KOLA SULAIMON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des piétons passent devant l’Assemblée nationale nigériane, à Abuja, en juin dernier.

Depuis 1991, Lagos n’est plus la capitale du Nigeria. Ce statut appartient désormais à Abuja. Un changement motivé par des raisons économiques et administratives. Lagos demeure le poumon économique du pays.

Kazakhstan

PHOTO SERGEY PONOMAREV, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le Bayterek, monument emblématique d’Astana

Comme Nusantara et Brasília, Astana est une capitale planifiée, construite à partir de zéro selon une « vision » déterminée. Le gouvernement du Kazakhstan a justifié son choix par le risque de tremblements de terre dans la région de l’ancienne capitale (Almaty) et pour rapprocher son centre administratif de la frontière chinoise.

Pakistan

PHOTO AZEEM ASLAM, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO La Cour suprême du Pakistan, à Islamabad

En 1961, Islamabad remplace Karachi comme capitale du Pakistan. Cette décision est justifiée par le besoin d’unité nationale, cette nouvelle capitale étant plus représentative des diverses ethnies du pays et géographiquement plus accessible pour tous.

Birmanie

PHOTO THET AUNG, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La lune éclaire une pagode à Naypyidaw.

Depuis 2005, la capitale de la Birmanie n’est plus Rangoon, mais Naypyidaw, ville créée de toutes pièces à 320 kilomètres de sa prédécesseure. On voulait apparemment un lieu plus central. Mais certains avancent que la décision a été prise à la suite des avertissements d’un astrologue, qui aurait prédit une invasion étrangère.

Tanzanie

PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA Le Nyerere Square, à Dodoma

Conçu par l’architecte américain James Rossant, Dodoma devient la nouvelle capitale de la Tanzanie au milieu des années 1980. Un succès mitigé. Si la ville abrite toujours le parlement, la majorité des ministères et des ambassades continuent leurs activités à partir de Dar es-Salaam, l’ancienne capitale.

Russie

PHOTO MAXIM SHEMETOV, ARCHIVES REUTERS La place Rouge à Moscou

De 1712 à 1918, la capitale de la Russie était Saint-Pétersbourg. Ce statut est revenu à Moscou après la révolution bolchévique.