Le pape François ira en Indonésie, en Papouasie–Nouvelle-Guinée et à Singapour

(Vatican) Le pape François se rendra en Indonésie, au Timor oriental, en Papouasie–Nouvelle-Guinée et à Singapour en septembre, a annoncé vendredi le Vatican, confirmant le plus long voyage de la papauté de François qui mettra certainement à l’épreuve sa santé, son endurance et sa mobilité.

Nicole Winfield et Niniek Karmini Associated Press

Le Vatican a confirmé que cette visite se déroulera du 2 au 13 septembre, affirmant que le pape de 87 ans se rendrait à Jakarta, en Indonésie ; à Port Moresby et Vanimo, en Papouasie–Nouvelle-Guinée ; à Dili, au Timor oriental ; et à Singapour. De plus amples informations seront annoncées ultérieurement.

La santé de François est devenue une source d’inquiétude croissante, même si le pontife est capable de maintenir un programme rigoureux de réunions au Vatican et même d’excursions dans les paroisses locales.

François, qui s’est fait retirer une partie d’un poumon lorsqu’il était jeune homme, a dû annuler une visite prévue à Dubaï à la fin de l’année dernière après avoir contracté une grave bronchite. Il a souffert de problèmes respiratoires tout l’hiver et a dû réduire sa participation aux évènements de la Semaine sainte pour économiser son énergie pour Pâques.

Le pape utilise également un fauteuil roulant depuis près de deux ans en raison de problèmes aux ligaments du genou et a reconnu que voyager devenait de plus en plus difficile pour lui.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le pape François lors de sa visite à la Citadelle de Québec en juillet 2022

Et pourtant, ce voyage de 11 jours serait le plus long de la papauté de François, dépassant de quelques jours certains de ses longs voyages vers les Amériques au début de ses 11 années de pontificat.

Il est également possible qu’une autre étape du voyage soit ajoutée plus tard : cette semaine, le ministre des Affaires étrangères du Vatican, l’archevêque Paul Gallagher, était au Vietnam et a discuté d’une visite papale, selon ce qu’a relaté Vatican News, sans fournir de détails.

Périple dans une nation musulmane

Cela amènera le jésuite argentin dans la nation musulmane la plus peuplée du monde, l’Indonésie, ainsi que dans l’ancienne colonie portugaise du Timor oriental, où l’Église catholique exerce une énorme influence.

Dans un communiqué annonçant la visite, le ministère indonésien des Affaires étrangères s’est félicité de la visite et a rappelé qu’elle était initialement prévue pour 2020, mais qu’elle avait été reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

« La visite du pape François en Indonésie revêt une importance significative pour le peuple indonésien, non seulement pour les catholiques, mais aussi pour toutes les communautés religieuses. La visite devrait également renforcer le message de tolérance, d’unité et de paix mondiale », indique le communiqué.

L’Indonésie abrite environ 242 millions de musulmans et 29 millions de chrétiens — dont 8,5 millions de catholiques — selon un rapport publié en 2022 par le ministère des Affaires religieuses.

Le Timor oriental, qui compte aujourd’hui environ 1,2 million d’habitants, est la seule nation d’Asie du Sud-Est à prédominance chrétienne, à l’exception des Philippines. Selon le recensement de 2015, 97,6 % de la population du Timor oriental est catholique.

La visite au Timor oriental ravivera probablement l’attention sur un scandale d’abus sexuels au sein du clergé impliquant son vénéré héros de l’indépendance et lauréat du prix Nobel de la paix. Le Vatican a confirmé en 2022 avoir sanctionné Mgr Carlos Ximenes Belo à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait abusé sexuellement de garçons dans les années 1990. M. Belo vivrait désormais au Portugal.

François sera le premier pape à se rendre en Papouasie–Nouvelle-Guinée depuis que saint Jean-Paul II s’y est rendu en 1984. Le pays, situé dans une partie stratégiquement importante du Pacifique Sud, est aux prises avec des violences tribales et des troubles civils.

Jean-Paul II s’était également rendu à Singapour en 1986. Le pays abrite aujourd’hui 395 000 catholiques et François a nommé en 2022 son archevêque de Singapour en tant que premier cardinal de Singapour.

Le Vatican n’a prévu qu’un seul autre voyage papal cette année : en Belgique, pour célébrer l’anniversaire de l’université catholique du pays. François a également déclaré qu’il souhaitait retourner dans son Argentine natale, mais aucun plan ni date n’a été annoncé.