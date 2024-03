Xi Jinping et Vladimir Poutine, le 21 mars 2023 à Moscou

Pékin félicite Poutine et mise sur un renforcement des liens Chine-Russie

(Pékin) Le président chinois Xi Jinping a félicité lundi Vladimir Poutine pour sa réélection, reflet selon lui du « plein soutien » des Russes à leur président, Pékin se disant convaincu que les relations entre les deux pays « continueront à progresser » à l’avenir.

Sébastien RICCI Agence France-Presse

« Ces dernières années, le peuple russe s’est uni pour surmonter les défis […] votre réélection prouve le plein soutien des Russes en vous », selon un message de félicitations de Xi Jinping rapporté par la télévision d’État chinoise CCTV.

« Nous sommes convaincus que, sous la direction stratégique du président Xi Jinping et du président Poutine, les relations entre la Chine et la Russie continueront à progresser », avait estimé plus tôt, devant la presse, Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

La Chine et la Russie sont « des partenaires de coopération stratégique globale », a-t-il souligné.

Au pouvoir depuis près d’un quart de siècle, Vladimir Poutine a été réélu pour six années supplémentaires au Kremlin, selon des résultats quasi complets d’une présidentielle sans opposition.

Il a dressé le portrait d’une Russie « consolidée » par sa victoire et qui ne se laissera pas « intimider » par ses adversaires, deux ans après le début de l’assaut contre l’Ukraine et de l’adoption de sanctions sans précédent par les Occidentaux.

Face à la presse après sa victoire, Vladimir Poutine a qualifié la relation entre Moscou et Pékin de « facteur de stabilité », soulignant sa « très bonne relation personnelle » avec son homologue Xi Jinping, selon l’agence de presse russe Tass.

« Tâches communes »

« Cela crée un environnement favorable pour la résolution de nos tâches communes et dans la sphère des relations internationales, où les relations entre la Russie et la Chine constituent un facteur de stabilité », a-t-il déclaré.

La Russie et la Chine ont « de nombreux points de convergence en matière d’économie et de politique étrangère », a encore estimé le président russe.

« La Chine se développe à un rythme rapide, avec une grande confiance. Et, ce qui est très important, la structure de l’économie chinoise évolue vers l’innovation », a déclaré M. Poutine.

« Nous essayons de faire de même chez nous. Nous sommes confrontés exactement aux mêmes tâches en Russie ».

A Pékin, le porte-parole de la diplomatie chinoise a rappelé lundi que cette année marque le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

« Les deux chefs d’État continueront à entretenir des échanges étroits, conduiront les deux pays à maintenir leur amitié de bon voisinage et de longue date, à approfondir la coordination stratégique globale et à promouvoir le développement continu des relations entre la Chine et la Russie », a-t-il assuré.

« Meilleur ami »

Le porte-parole n’a toutefois pas confirmé si le président Xi Jinping, qui a par le passé qualifié Vladimir Poutine de « meilleur ami », l’a appelé personnellement pour le féliciter.

M. Xi avait appelé son homologue russe en février et lui avait alors déclaré que leurs deux pays devaient s’opposer aux « ingérences » étrangères.

La Chine et la Russie dénoncent régulièrement les ingérences dont elles se disent victimes de la part de pays occidentaux, notamment sur la question de Taïwan, de la minorité musulmane chinoise des Ouïghours ou encore de l’Ukraine.

Et elles partagent une volonté commune de contrer ce qu’ils présentent comme l’hégémonie américaine.

À cet égard, les deux pays voisins se sont notoirement rapprochés sur les plans politique et économique depuis deux ans, la Chine étant le premier partenaire commercial de la Russie.

La diplomatie chinoise a été critiquée par les Occidentaux sur le dossier ukrainien. Car si elle appelle au respect de l’intégrité territoriale de tous les pays – sous-entendus Ukraine comprise – elle n’a jamais condamné publiquement Moscou.