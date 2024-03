(Islamabad) Les législateurs de l’Assemblée nationale du Pakistan ont élu dimanche Shehbaz Sharif comme nouveau premier ministre du pays pour la deuxième fois, alors que les alliés de l’ancien premier ministre emprisonné, Imran Khan, ont crié pour protester contre sa nomination, alléguant une fraude lors des élections du mois dernier.

Associated Press

Le président Ayaz Sadiq a déclaré que M. Sharif avait obtenu 201 voix, battant Omar Ayub du Conseil sunnite Ittehad, qui a obtenu 92 voix. Le vainqueur n’a besoin que de 169 voix pour obtenir la majorité.

M. Ayub bénéficiait du soutien du parti Mouvement du Pakistan pour la justice de M. Khan, ou Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), dont les candidats ne parvenaient pas à obtenir suffisamment de sièges pour former eux-mêmes un gouvernement. Le PTI a refusé de négocier avec ses rivaux pour former une coalition.

Après des jours de négociations, la Ligue musulmane du Pakistan de M. Sharif et ses partisans ont formé une alliance à la suite des élections du 8 février dont les résultats ont été annoncés avec un retard inhabituel en raison d’une panne de téléphonie mobile dans tout le pays. Les autorités ont déclaré que la coupure des communications était nécessaire pour éviter les attaques des militants contre les candidats et les forces de sécurité.

Cependant, ce retard a suscité des critiques de la part du parti de M. Khan, qui insiste sur le fait que le vote a été truqué pour l’empêcher d’obtenir la majorité. Le parti affirme détenir la preuve que sa victoire « a été volée lors du décompte des voix », une accusation que la Commission électorale nie.

M. Sharif, dans son discours d’acceptation au Parlement dimanche, a déclaré : « Nous avons été la cible de victimisation politique dans le passé, mais nous n’avons jamais pris de revanche ». Sans nommer Imran Khan, il a déclaré que l’ancien dirigeant avait emprisonné de nombreux rivaux politiques, dont lui-même et son allié Asif Ali Zardari.

Il a également accusé les partisans de M. Khan d’avoir attaqué les installations militaires après son éviction en 2022, ajoutant que désormais le Parlement et les tribunaux décideraient si les personnes impliquées dans l’attaque des installations militaires méritaient une grâce.

Tenant des portraits de M. Khan, ses alliés se tenaient devant M. Sharif lorsqu’il a commencé son discours, criant « voleur de votes » et « honte ». M. Sharif a dénoncé leurs actions, affirmant qu’elles provoquaient le chaos au Parlement. Il a également déclaré qu’ils devraient présenter leurs preuves de fraude électorale aux autorités compétentes.

M. Sharif s’est ensuite adressé à l’opposition en disant : « Je vous propose la réconciliation. Asseyons-nous ensemble pour travailler pour le mieux-être du Pakistan ». Mais il a été accueilli par davantage de protestations et de cris.

Le premier ministre a également parlé de rétablir les liens avec les États-Unis. Les relations entre les deux pays sont devenues tendues après que M. Khan a accusé les États-Unis, M. Sharif et l’armée pakistanaise de conspirer pour le maintenir à l’écart du pouvoir, après son éviction.

M. Sharif a également indiqué que son plus grand défi était la situation économique, car le Pakistan dépend des prêts étrangers pour gérer l’économie. Son gouvernement est confronté à de multiples problèmes, notamment comment répondre à une recrudescence des attaques militantes, réparer une économie en difficulté, améliorer les relations avec l’Afghanistan, un voisin dirigé par les talibans, réparer les infrastructures en ruine et résoudre les pannes de courant toute l’année. Il doit également maintenir la stabilité politique, car le parti de M. Khan s’est engagé à poursuivre ses protestations contre les allégations de fraude électorale.

M. Khan, qui purge actuellement des peines de prison dans plusieurs affaires et qui n’a pas le droit de briguer ou d’occuper un poste, a écrit la semaine dernière une lettre au Fonds monétaire international (FMI), l’exhortant à lier toute négociation avec Islamabad à un audit des élections de février. L’action de M. Khan survient quelques jours avant que le FMI ne débloque une tranche clé d’un prêt de sauvetage au Pakistan.

Le Pakistan s’appuie sur des plans de sauvetage pour renforcer ses réserves de monnaies étrangères et éviter un défaut de paiement, le FMI et de riches alliés comme la Chine et l’Arabie saoudite finançant le pays à hauteur de milliards de dollars. Sous son précédent mandat de premier ministre, M. Sharif – qui a remplacé M. Khan après son éviction lors d’un vote de confiance au Parlement en avril 2022 – a dû lutter pendant des mois pour obtenir un plan de sauvetage de 3 milliards du FMI.

M. Sharif a déclaré qu’il solliciterait un nouveau plan de sauvetage du FMI après la fin mars, lorsque le plan de sauvetage actuel expirera.