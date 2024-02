(Melbourne) Des vents puissants ont tué un homme et provoqué des dégâts considérables dans le deuxième État le plus peuplé d’Australie, privant 530 000 foyers et entreprises d’électricité et attisant des incendies qui ont rasé des maisons et blessé cinq pompiers, ont détaillé les autorités mercredi.

Rod Mcguirk Associated Press

Des vents frisant les 160 kilomètres/heure ont renversé six pylônes de transmission électrique mardi et ont provoqué l’une des plus importantes coupures de courant que l’État de Victoria ait jamais connues, a déclaré le commissaire chargé de la gestion des urgences, Rick Nugent.

« Les tempêtes ont été les plus destructrices depuis des années et des années et malheureusement, de temps en temps, cela peut se produire », a dit M. Nugent à la presse, en faisant référence aux pannes de courant généralisées.

Un producteur laitier de 50 ans a été tué par des débris volants alors qu’il conduisait un tracteur près de Mirboo North, dans le sud-est de l’État de Victoria, mardi, a indiqué M. Nugent.

Les tempêtes ont également provoqué des éclairs qui ont déclenché plusieurs incendies de forêt dans l’ouest de l’État, endommageant des maisons dans le canton de Pomonal. M. Nugent a confirmé que des maisons avaient été perdues, mais n’a pas voulu donner d’estimation sur leur nombre.

Cinq pompiers qui protégeaient Pomonal ont été légèrement brûlés par des cendres dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque le feu a changé de direction et a brûlé leur camion, ont indiqué les autorités.

Les conditions météorologiques se sont améliorées mercredi et le risque d’incendie a diminué.

Les températures ont dépassé 40 degrés Celsius dans certaines parties de l’État de Victoria mardi. Les températures maximales devraient être plus proches de 20 degrés Celsius mercredi.

Le nombre de foyers et d’entreprises privés d’électricité était tombé à 220 000 mercredi matin.

Daniel Westerman, directeur général de l’Australian Energy Market Operator, qui gère les marchés nationaux de l’électricité et du gaz, a déclaré que l’effondrement de deux pylônes de transmission entre Melbourne, la capitale de l’État, et la ville voisine de Geelong avait « envoyé des ondes de choc » à travers le réseau électrique de l’État.

Il s’attend à ce que le courant soit rétabli pour de nombreux autres clients d’ici la fin de la journée de jeudi.

Les équipes d’urgence ont travaillé mercredi pour dégager les routes et les voies ferrées de l’État des arbres et des lignes électriques tombés.

Les écoles sont restées fermées dans les régions les plus touchées de l’État pour la deuxième journée de mercredi.