PHOTO ANTHONY WAHL, THE JANESVILLE GAZETTE VIA ASSOCIATED PRESS

(Evansville) La première tornade jamais enregistrée dans le Wisconsin au cours du mois de février, habituellement glacial, et qui a ravagé des zones essentiellement rurales, est survenue au cours d’une journée qui a battu des records de chaleur, mettant en place le scénario parfait pour le type de phénomènes météorologiques violents que l’on observe habituellement à la fin du printemps et pendant l’été.

Todd Richmond et Scott Bauer Associated Press

Au moins une tornade a été confirmée au sud de Madison et le Service national de météorologie national enquêtait sur des rapports faisant état de plusieurs autres tornades provoquées par des tempêtes qui ont balayé le sud-est de l’État vers 17 h 30 jeudi, a déclaré la météorologue Taylor Patterson.

Aucun blessé important n’a été signalé. Les responsables locaux de la gestion des urgences ont signalé des dizaines de bâtiments, de lignes électriques et d’autres structures endommagées sur le passage de la tempête qui s’est formée dans l’est de l’Iowa et s’est éteinte près de Milwaukee. La température a atteint un niveau record pour cette date : 15 Celsius.

Les tornades hivernales sont pratiquement inconnues, en particulier dans les États du nord.

Une agence fédérale américaine, la National Oceanic and Atmospheric Administration, a indiqué qu’entre 1998 et 2022, 31 États d’une vaste région du pays, allant de l’État de Washington au nord-ouest au Nouveau-Mexique au sud, du Wisconsin dans le Haut-Midwest au Maine dans le nord-est, n’ont pas signalé une seule tornade.

Mais les tornades hivernales ― comme celle du Wisconsin ― sont susceptibles d’être plus fortes et de rester plus longtemps au sol, avec un champ de destruction plus large, dans un monde en réchauffement, selon une étude de 2021. Cette étude fait suite à une étude de 2018 qui a révélé que les tornades se déplaçaient plus à l’est, vers des États comme le Wisconsin.

PHOTO ANTHONY WAHL, THE JANESVILLE GAZETTE VIA ASSOCIATED PRESS Vue sur Evansville

Le renforcement du phénomène El Niño cette année fait qu’il fait plus chaud que la normale, mais il est difficile de dire, à partir de ce seul évènement, à quel point le changement climatique a joué un rôle important, a déclaré la météorologue Taylor Patterson.

« Mais avec beaucoup de choses qui se sont produites avec le changement climatique, vous avez plus d’évènements graves et vous avez des évènements graves qui ont plus d’impact », a-t-elle dit.

Les tornades sont plus fréquentes au Wisconsin pendant les mois d’été, entre mai et août. Depuis 1948, entre novembre et février, moins d’une douzaine de tornades avaient été signalées avant jeudi, selon les services météorologiques.

Les météorologues du Wisconsin ont commencé à s’inquiéter de la réunion des conditions nécessaires à l’apparition de phénomènes météorologiques violents au début de la semaine. Jeudi, « nous savions que les choses commençaient à s’aligner bien plus que nous ne l’avions pensé il y a deux jours », a dit Mme Patterson.

« La réunion de tous les ingrédients à cette période de l’année est inhabituelle », a-t-elle ajouté.

Le service météorologique a envoyé des équipes sur la trajectoire de la tempête vendredi pour déterminer le nombre de tornades et leur gravité. Des photos et des vidéos prises près d’Evansville, au Wisconsin, et diffusées sur les réseaux sociaux montrent clairement une tornade entourée d’éclairs.

PHOTO ANTHONY WAHL, THE JANESVILLE GAZETTE VIA ASSOCIATED PRESS Patrick Crull constate les dégâts causés par la tornade dans sa résidence d’Evansville.

« Février est normalement un mois où il fait très froid et où il y a de la neige, ce qui n’est pas très propice aux tornades, a expliqué Mme Patterson. Normalement, pour que les orages soient suffisamment violents pour créer des tornades, il faut beaucoup d’humidité et de températures chaudes, et pendant les mois d’hiver, l’environnement n’est tout simplement pas propice à cela. »

Les conditions ont été réunies dans le Wisconsin en fin d’après-midi jeudi, créant les conditions parfaites pour la formation de tornades, selon Mme Patterson. Il s’agissait notamment d’un réchauffement rapide des températures, qui ont atteint le niveau record de 13 Celsius à Madison, et d’une augmentation de l’humidité avec une montée rapide de l’air, ce qui a créé des orages, a expliqué Mme Patterson.

« L’autre avantage, c’est qu’il y a eu beaucoup de vent hier, ce qui a créé un cisaillement du vent, important pour la formation des tornades », a-t-elle ajouté.

Selon une étude publiée l’année dernière, les supercellules génératrices de tornades et de grêle seront probablement plus nombreuses en Amérique à mesure que le monde se réchauffe. L’étude publiée dans le Bulletin of the American Meteorological Society prévoit une augmentation de 6,6 % des supercellules à l’échelle nationale et un bond de 25,8 % de la zone et de la durée pendant lesquelles les supercellules les plus puissantes se trouveront au-dessus des terres.