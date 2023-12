(Pékin) Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a prévenu son homologue philippin que Manille devait « agir avec prudence » après une série d’incidents en mer entre les deux pays liés à leurs contentieux territoriaux en mer de Chine méridionale.

Agence France-Presse

Les relations entre les deux pays « sont à un tournant. Devant choisir la direction à prendre, les Philippines doivent agir avec prudence », selon le verbatim de M. Wang transmis par son ministère.

Dans un entretien téléphonique mercredi avec le ministre philippin des Affaires étrangères Enrique Manalo, M. Wang a dit que leurs deux pays faisaient face « à des difficultés sérieuses » et a jugé Manille responsable de cette situation, selon le même compte-rendu transmis par Pékin.

« La raison d’origine est que les Philippines ont changé leur position politique, renié leurs propres engagements, continué à provoquer et causer des troubles en mer, et à porter atteinte aux droits légaux de la Chine », selon ce verbatim.

« Nous avons eu un échange franc et sincère et à la fin de notre appel nous avons eu une compréhension plus claire de nos positions respectives sur un certain nombre de questions », a commenté pour sa part M. Manalo, selon le compte-rendu philippin de cet entretien.

« Nous avons tous deux souligné l’importance du dialogue » pour traiter ces sujets, toujours selon M. Manalo.

Il y a dix jours, Manille avait convoqué l’ambassadeur chinois et évoqué la possibilité de l’expulser après de nouvelles confrontations entre navires des deux pays en mer de Chine méridionale, les plus tendues de ces dernières années.

D’après des vidéos diffusées par les garde-côtes philippins, des navires chinois avaient tiré au canon à eau le 10 décembre sur des bateaux philippins en mission de ravitaillement.

Une collision entre un navire philippin et un bateau des garde-côtes chinois s’était aussi produite le même jour, les deux pays se rejetant mutuellement la responsabilité de cet incident.

Pékin estime avoir des « droits historiques » sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes des pays voisins, et a ignoré la décision d’un tribunal international en 2016 qui avait rejeté ses revendications en les estimant dénuées de fondement juridique.

Face aux revendications territoriales de plus en plus véhémentes de la Chine, ainsi que de son influence et de ses capacités militaires grandissantes en Asie-Pacifique, Manille a notamment conclu cette année des accords militaires avec les États-Unis et l’Australie, et a convenu d’entamer des négociations en ce sens avec le Japon.