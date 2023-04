Pékin va « riposter » si la présidente taïwanaise rencontre Kevin McCarthy

(New York) La Chine a promis de « riposter » à une éventuelle rencontre entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy au cours d’un déplacement aux États-Unis qui a commencé mercredi à New York, avant de se poursuivre en Amérique centrale.