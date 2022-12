Bangladesh

Au moins un mort dans un rassemblement de l’opposition réprimé par la police

(Dacca) Au moins une personne a été tuée mercredi à Dacca, capitale du Bangladesh, et des dizaines d’autres ont été blessées lors d’un rassemblement de l’opposition réprimé par la police avec des tirs de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes, selon la police et des témoins.