Un séisme fait au moins 62 morts et plus de 700 blessés

(Jakarta) Un séisme a secoué lundi l’île principale de Java, en Indonésie, faisant au moins 62 morts et des centaines de blessés, endommageant des dizaines de bâtiments et nécessitant de nombreuses évacuations.

Edna Tarigan Associated Press

Les secouristes soignaient les blessés sur des civières à l’extérieur des principaux hôpitaux, sur les terrasses et dans les stationnements. Plusieurs d’entre eux étaient des enfants, dont certains ont reçu des masques à oxygène, des lignes intraveineuses et ont été réanimés.

Les habitants, certains en pleurs avec des enfants dans les bras, ont fui les maisons endommagées après qu’un séisme de magnitude 5,6 a secoué la région de Cianjur dans la province de Java occidental en fin d’après-midi, à une profondeur de 10 kilomètres. Cela a également provoqué la panique dans la grande région de Jakarta, où les gratte-ciel ont oscillé et certains ont été évacués.

Les équipes de secours et les civils de Cianjur recherchaient d’autres personnes qui pourraient être prises dans les décombres de maisons en briques effondrées. Le tremblement de terre a été assez puissant pour faire tomber des murs, des morceaux de béton et des tuiles, dont certains ont atterri à l’intérieur des chambres.

L’Agence nationale d’atténuation des catastrophes a déclaré que le nombre de décès a désormais atteint 62 et des centaines de personnes ont été blessées. Plus de 5000 personnes ont été évacuées.

Vingt-cinq personnes sont toujours prises dans les décombres du village de Cijedil, a indiqué le porte-parole de l’agence, Abdul Muhari.

Plusieurs glissements de terrain ont également été signalés autour de Cianjur et ont entraîné la fermeture de routes. Parmi les dizaines de bâtiments qui ont été endommagés figurent un pensionnat islamique, un hôpital et d’autres installations publiques, a indiqué l’agence.

Les autorités recueillaient toujours des informations concernant les personnes blessées et tuées par le séisme.

Certaines victimes et des survivants ont été emmenés à l’hôpital gouvernemental de Cianjur, où des tentes d’urgence ont été érigées et des travailleurs soignent des blessés.

L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique a enregistré au moins 25 répliques sismiques.

Les séismes se produisent fréquemment dans le plus grand archipel au monde, mais il est rare qu’ils se fassent sentir à Jakarta.

Le pays de plus de 270 millions d’habitants est fréquemment frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur la « ceinture de feu », un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, plus de 100 personnes ont été tuées et près de 6500 autres ont été blessées dans un séisme de magnitude 6,2 dans la province de Sulawesi occidental.

Un puissant tremblement de terre et un tsunami dans l’océan Indien en 2004 ont causé la mort à près de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart en Indonésie.