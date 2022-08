(Tokyo) Les États-Unis « ne permettront pas » à la Chine d’isoler Taïwan, a déclaré vendredi la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi lors d’une conférence de presse à Tokyo, après une visite à Taïwan qui a provoqué l’ire de la Chine.

Agence France-Presse

« Ils n’isoleront pas Taïwan en nous empêchant de nous y rendre. Nous avons eu des visites de haut niveau, des sénateurs au printemps, de manière bipartisane […] et nous ne les laisserons pas isoler Taïwan », a-t-elle lancé.

Mme Pelosi, 82 ans, qui est au Japon — dernière étape de sa tournée asiatique — pour la première fois depuis 2015, a provoqué la colère de la Chine en se rendant mardi et mercredi à Taïwan, Pékin considérant ce territoire autonome de 23 millions d’habitants comme faisant partie intégrante de son territoire.

Cette tournée dans la région « ne visait pas à changer le statu quo ici en Asie, à changer le statu quo à Taïwan », a assuré Mme Pelosi.

Depuis 1979, Washington ne reconnaît qu’un seul gouvernement chinois, celui de Pékin, tout en continuant à apporter un soutien aux autorités taïwanaises, via notamment d’importantes ventes d’armes.

Cette visite, a-t-elle dit, « concernait le Taiwan Relations Act », loi votée par le Congrès américain en 1979 et qui caractérise les relations entre les États-Unis et Taïwan, mais aussi « la politique États-Unis/Chine, tous les textes de loi et accords qui ont établi ce que sont nos relations ».

« Il s’agit d’instaurer la paix dans le détroit de Taïwan et de faire prévaloir le statu quo », a ajouté Mme Pelosi en louant par ailleurs la « grande démocratie » taïwanaise avec son « économie prospère » et son « respect pour toute sa population ».