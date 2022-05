Le discours d’Antony Blinken, la tournée asiatique du président Biden et un sommet inédit à Washington début mai avec des dirigeants d’Asie du Sud-Est visent à montrer que l’administration américaine reste concentrée sur l’Asie, alors que la guerre en Ukraine mobilise fortement Washington depuis des mois.

(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va appeler jeudi Pékin à respecter l’ordre international, dans un discours très attendu sur la Chine au lendemain de la promesse faite par le président Joe Biden de défendre Taïwan.

Shaun TANDON Agence France-Presse

Le discours du secrétaire d’État américain doit établir clairement la position des États-Unis face à leur principal rival en Asie.

Contrastant avec l’approche frontale du prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump, M. Blinken évitera de parler d’un conflit mondial généralisé et ne demandera pas aux autres pays d’isoler la Chine, ont indiqué des responsables.

« Il ne s’agit pas d’une nouvelle guerre froide. Il ne s’agit pas de diviser le monde en blocs idéologiques rigides », a déclaré un haut responsable avant le discours.

« Il ne s’agit pas de contenir ou d’endiguer une quelconque puissance. Il s’agit de maintenir et, tout aussi important, de redynamiser l’ordre international d’une manière qui protège les principes fondamentaux qui ont permis la paix et la prospérité pendant des décennies - et, en fait, qui ont permis l’essor remarquable de la Chine », a-t-il ajouté.

La Maison-Blanche avait envisagé que le président Biden prononce le discours, mais a finalement décidé qu’il serait délivré par le secrétaire d’État.

M. Blinken avait prévu ce discours à l’université George Washington début mai, avant la visite du président américain en Corée du Sud et au Japon, mais il l’a reporté après un test positif à la COVID-19.

L’Asie reste prioritaire

Le discours d’Antony Blinken, la tournée asiatique du président Biden et un sommet inédit à Washington début mai avec des dirigeants d’Asie du Sud-Est visent à montrer que l’administration américaine reste concentrée sur l’Asie, alors que la guerre en Ukraine mobilise fortement Washington depuis des mois.

Lors de son arrivée au pouvoir, l’administration Biden avait placé la Chine en tête de ses priorités internationales en décrivant le pays comme son seul concurrent de long terme à l’échelle de la planète.

Les États-Unis estiment que le président russe Vladimir Poutine représente une « menace sévère et immédiate » pour l’ordre international et que le fait de le contrer renforce le message sur le respect des règles internationales, a expliqué ce même responsable sous couvert de l’anonymat.

« La Chine est le seul pays qui a l’intention, ainsi que les moyens économiques, technologiques, militaires et diplomatiques, de promouvoir une vision différente de l’ordre international », a-t-il ajouté.

L’administration Biden a évoqué à plusieurs reprises la nécessité de faire pression sur la Chine pour qu’elle respecte les règles établies, notamment dans ses conflits en mer de Chine méridionale et dans le domaine du commerce, les États-Unis accusant Pékin de vol généralisé.

Le président Biden a tenté d’unir ses alliés face à la Chine et a annoncé lundi à Tokyo le lancement d’un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique pour faire contrepoids à Pékin.

Dans son discours, M. Blinken se prononcera en faveur d’une coopération avec la Chine dans des domaines limités où elle est jugée possible, comme le changement climatique.

Mais il ne va pas hésiter à aborder la question des droits de l’homme et va réitérer la position américaine selon laquelle Pékin commet un génocide à l’encontre de la minorité ouïghoure, majoritairement musulmane, en incarcérant plus d’un million de personnes, ont indiqué des responsables.

Son discours intervient après l’annonce, lundi par le président Biden, que les États-Unis seraient prêts à utiliser leurs moyens militaires en cas d’invasion de Taïwan par la Chine.

M. Biden doit cependant souligner que le président américain n’a pas dévié de la politique américaine sur Taïwan. Cette doctrine sur « l’ambiguïté stratégique » consiste depuis plusieurs décennies à ne reconnaître diplomatiquement que la Chine continentale tout en s’engageant à donner à Taïwan les moyens militaires pour se défendre en cas d’invasion.