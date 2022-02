Des secouristes cherchent des survivants après le naufrage d’un bateau transportant au total 39 touristes locaux et membres d’équipage alors qu’il regagnait Hoi An depuis l’île principale de l’archipel de Cu Lao Cham, le 26 février.

(Hanoï) Au moins 13 personnes sont mortes samedi et quatre autres ont disparu dans le naufrage d’un bateau touristique au large de Hoi An, ville ancienne classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, a annoncé un responsable local du Parti communiste.

Agence France-Presse

Le bateau, qui transportait au total 39 touristes locaux et membres d’équipage, a chaviré par mauvais temps alors qu’il regagnait Hoi An depuis l’île principale de l’archipel de Cu Lao Cham, haut lieu touristique prisé par les plongeurs et les amateurs de sports aquatiques.

Les opérations de secours ont été suspendues dans la soirée alors que la lumière diminuait, a expliqué le chef local du Parti communiste, Nguyen Sinh.

« Nous ne pouvons rien faire de plus, il fait trop noir », a-t-il expliqué à l’AFP, précisant que certains des survivants recevaient des soins médicaux et qu’une enquête serait menée sur l’accident.

« Nous reprendrons les recherches à l’aube demain pour les quatre personnes » disparues, a-t-il ajouté.

PHOTO VIETNAM NEWS AGENCY VIA AFP

Selon un garde-frontière de la région, deux enfants figurent parmi les personnes disparues et « les chances de les retrouver vivants sont minces » en raison du mauvais temps qui règne depuis quelques jours avec de forts vents et de puissantes vagues.

Le secteur touristique vietnamien a redémarré début février au moment du Têt, le Nouvel An lunaire, après avoir été fermé l’an dernier en raison des restrictions liées au coronavirus.

Les plages de sable de Hoi An et son architecture magnifique attirent les touristes tant locaux qu’internationaux.