PHOTO FREDERIC J. BROWN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Antony Blinken s’envolera pour l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande pour remettre l’accent sur la principale priorité de la politique étrangère américaine, à savoir la confrontation avec la Chine. On le voit ci-haut après des pourparlers houleux entre les États-Unis et la Chine à Anchorage, en Alaska, le 19 mars 2021.