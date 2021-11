(Paris) La course aux armements hypersoniques semble avoir franchi une nouvelle étape avec un récent test chinois montrant des capacités inédites qui ont pris de court les États-Unis, dans ce domaine devenu un enjeu de compétition stratégique entre puissances.

Pékin a mené en août un essai de planeur hypersonique, capable de se déplacer à une vitesse supérieure à Mach 5 —soit plus de 6000 km/h —, qui a fait le tour de la Terre en orbite avant de descendre vers sa cible, finalement manquée d’une trentaine de kilomètres.

Ce test, dévoilé mi-octobre par le quotidien londonien Financial Times et confirmé par le Pentagone, a poussé les militaires américains à reconnaître avoir été pris par surprise par la performance technologique chinoise. Le plus haut gradé américain, le général Mark Milley, a comparé ce test au lancement en 1957 par l’URSS du premier satellite artificiel, Spoutnik, qui avait surpris Washington et lancé la course à la conquête spatiale.

Selon de nouvelles révélations publiées dimanche, le planeur hypersonique chinois a lancé pendant sa course un projectile qui est tombé dans la mer. D’après le Financial Times, « les experts du DARPA, l’agence de recherche du Pentagone, ne savent pas comment la Chine a réussi à tirer un projectile d’un véhicule volant à une vitesse hypersonique ».

« Déployer un missile ou un leurre d’une soute créé des frottements. Les Chinois semblent avoir réussi à maîtriser ces effets de choc thermique et aérodynamique à vitesse hypersonique », ce qui « demande des capacités de calcul énormes », explique Joseph Henrotin, chercheur en stratégie et rédacteur en chef du magazine français spécialisé DSI.

Or « cette possibilité d’utiliser un planeur hypersonique comme bombardier augmente l’incertitude d’interception », souligne-t-il, insistant sur le fait que la caractéristique essentielle des armes hypersoniques n’est « pas leur vitesse, mais la capacité à mettre en échec les défenses antimissiles », grâce à une trajectoire moins prédictible que celle des missiles balistiques.

« Grand bond en avant »

« Ces récents tests constituent un grand bond en avant technologique pour la Chine, même si les États-Unis restent loin devant en termes de technologie militaire globale », abonde Niklas Swanström, expert sur la Chine et directeur de l’Institut pour la sécurité et le développement à Stockholm.

« Même s’il s’avère qu’ils possèdent cette technologie, il est très peu probable qu’ils soient déjà capables d’en faire efficacement usage dans des opérations de combat. Mais cela devrait inciter les Américains et leurs alliés à ne pas sous-estimer les capacités chinoises et à développer des contre-mesures », recommande-t-il.

La Chine a déjà présenté en 2019 un planeur hypersonique, le DF-17. Cette arme de portée intermédiaire (autour de 2000 km) peut porter des têtes nucléaires. l’Académie chinoise des Sciences (CAS), qui s’est récemment dotée d’une soufflerie hypersonique capable de simuler des vitesses jusqu’à Mach 8, prévoit de mettre en service l’an prochain une nouvelle installation pour des simulations de vol jusqu’à 30 fois la vitesse du son, selon les médias d’État chinois.

Les États-Unis, eux, n’ont pas encore d’arme hypersonique dans leur arsenal, mais ils y travaillent. Le Darpa a récemment testé avec succès son missile hypersonique HAWC (Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept) à propulsion aérobie, qui utilise l’oxygène présent dans l’atmosphère pour sa combustion.

Le Pentagone développe également un planeur hypersonique appelé ARRW (prononcer Arrow, ou flèche en anglais), mais son premier test grandeur nature a échoué en avril dernier.

Plusieurs autres puissances sont dotées d’armes hypersoniques ou cherchent activement à s’en doter.

Les Russes ont lancé récemment un missile hypersonique Zircon d’un sous-marin et d’une frégate et ils ont mis en service dès fin 2019 les planeurs hypersoniques Avangard, à capacité nucléaire et lancés par un missile balistique. La France, elle, a lancé en 2019 un projet de démonstrateur de planeur hypersonique.

Si les dernières avancées chinoises dans le domaine hypersonique sont « crédibles », « il faut reconnaître que les hautes autorités militaires brandissent la menace chinoise à répétition ces dernières années pour consolider les rallonges budgétaires » dont ils bénéficient, tempère James Char, expert militaire à l’université technologique Nanyang de Singapour. Le budget de l’US Space Force promet d’augmenter de 13 % en 2022 par rapport à 2021.