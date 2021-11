La vie est largement normale en Chine. Mais les autorités sont sur le qui-vive depuis le mois dernier pour enrayer un foyer - lié à l’origine aux déplacements d’un groupe de touristes contaminés - et qui touche de nombreuses provinces.

(Pékin) La ville de Pékin a fermé un grand centre commercial et confiné jeudi plusieurs complexes résidentiels après quelques cas de COVID-19, un petit foyer épidémique touchant désormais le cœur de la capitale chinoise.

Agence France-Presse

Cette résurgence, minuscule en comparaison de la situation dans la plupart des autres pays, intervient au moment où la direction du Parti communiste tient à Pékin une importante réunion rassemblant des centaines de membres.

La Chine a largement maîtrisé l’épidémie sur son sol dès le printemps 2020, grâce à des quarantaines obligatoires, des confinements stricts, à l’isolement des cas contacts, au filtrage drastique des arrivées internationales ou encore au suivi des déplacements.

La vie est largement normale dans le pays. Mais les autorités sont sur le qui-vive depuis le mois dernier pour enrayer un foyer - lié à l’origine aux déplacements d’un groupe de touristes contaminés - et qui touche de nombreuses provinces.

Six nouveaux malades ont été enregistrés jeudi matin à Pékin dans les districts centraux de Chaoyang et Haidian, selon les médias locaux.

Le centre commercial Raffles City Mall, en plein cœur de la capitale, a été fermé depuis mercredi soir, car un malade s’y était rendu peu de temps auparavant, a rapporté le Quotidien de la jeunesse de Pékin.

Les services sanitaires municipaux ont indiqué que plus de 280 cas contacts avaient déjà été identifiés et 12 000 personnes testées dans les deux districts de Chaoyang et Haidian.

« Ce regain épidémique était soudain », a déclaré jeudi devant la presse Xu Hejian, un porte-parole de la mairie. « Aujourd’hui est un jour crucial et il est nécessaire de remonter à la source des contaminations le plus vite possible. »

Cinq complexes résidentiels, une école primaire et deux complexes de bureaux ont par ailleurs été confinés jeudi. Quelques dizaines de milliers d’habitants (sur les 22 millions que compte Pékin) sont ainsi interdits de sortie et soumis à des dépistages.

Des médias locaux montraient jeudi du personnel en combinaison de protection intégrale préparer de la nourriture afin de l’acheminer aux résidents confinés.

De nombreux cinémas, salles de spectacles, karaokés et autres lieux de divertissement avaient déjà été fermés ces derniers jours par mesure de précaution.

Depuis l’an passé et encore plus à l’approche des JO d’hiver de Pékin (4-20 février), la Chine maintient une politique de tolérance zéro à l’égard de la COVID-19.