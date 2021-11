Asie et Océanie

Inde

La flore menacée des Western Ghats dotée d’« un camp de réfugiés »

(Wayanad) Depuis cinquante ans, le Gurukula Botanical Sanctuary, niché dans les Western Ghats, chaîne montagneuse du sud de l’Inde, agit comme « un camp de réfugiés » où des milliers d’espèces végétales menacées d’extinction par la déforestation, la pollution et le changement climatique sont recueillies et sauvées in extremis.