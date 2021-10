Asie et Océanie

Inde

New Delhi à risque de manquer d’électricité

(New Delhi) Le ministre en chef de New Delhi, Arvind Kejriwal, a mis en garde samedi contre une crise imminente de l’électricité dans la capitale indienne, estimant que certaines des principales centrales au charbon de la ville ne disposent plus que d’à peine une journée de stock.