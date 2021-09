Asie et Océanie

La Presse en Inde

18 mois sans école

En Inde, un an et demi après le début de la pandémie, la plupart des écoles primaires et secondaires demeurent fermées. Pour les quelque 290 millions d’élèves touchés, l’éducation en ligne est le plus souvent la seule solution offerte. Or, une bonne partie d’entre eux, les plus démunis, n’y ont que peu ou pas accès.